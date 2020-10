Moto2: Augusto Fernández operato per sindrome compartimentale

Da tempo Augusto Fernández accusava parecchi fastidi all’avambraccio destro. Anche lui purtroppo non era immune dal ‘problema dei motociclisti’, ovvero l’ormai famosa sindrome compartimentale. Ora è tutto risolto: l’alfiere EG 0,0 Marc VDS è finito sotto i ferri, operato dal dottor Xavier Mir al Hospital Universitari Dexeus di Barcellona. Ha colto l’occasione in questa breve ‘pausa’ dal mondiale Moto2, prima della tripletta finale tra Valencia e Portimao.

“L’operazione è andata bene” ha dichiarato il pilota Moto2. “Sono ancora un po’ dolorante, ma nel complesso sto bene e non vedo l’ora di tornare in sella alla moto. Seguirò tutti i consigli medici per arrivare nella miglior forma possibile a Valencia, pronto a dare il massimo nelle ultime tre gare della stagione. Voglio ringraziare anche il dottor Mir ed il suo staff per tutta l’attenzione nei miei riguardi.” Ora bisogna lavorare per recuperare: il prossimo GP avrà luogo dal 6 all’8 novembre al Circuit Ricardo Tormo.