Moto2 e Moto3, 2023 in costruzione: tutti i nomi ufficiali finora

Siamo ormai agli sgoccioli di quest’intensa stagione 2022, ma si guarda al futuro. La griglia MotoGP è completa, non si può dire lo stesso per Moto2 e Moto3. Mancano ancora svariati tasselli da sistemare, mezza squadra oppure una formazione intera per il prossimo mondiale. Accanto alle conferme non mancano già svariati cambi di squadra, a referto poi tre esordi per categoria. Vediamo cosa sappiamo finora.

I rookie 2023, torna Fenati

I tre attualmente al comando nella classifica Moto3 passeranno in Moto2. Izan Guevara non è ancora confermato ufficialmente, ma sembra diretto verso GasGas Aspar. Dennis Foggia invece approderà in Italtrans, Sergio Garcia sarà il secondo pilota Pons Racing. L’ultimo debuttante al momento confermato è Alex Escrig, nel cui palmares ci sono il titolo Superstock 600 2021 e la stagione d’esordio in MotoE. In Moto3 invece arrivano tre ragazzi decisamente interessanti, a cominciare dal fresco campione JuniorGP, José Antonio Rueda. Salgono dallo stesso campionato anche David Alonso, campione Rookies Cup 2021, e Filippo Farioli, giovane promessa tricolore. Da segnalare il ritorno in Moto3 per Romano Fenati: appiedato da Speed Up, l’ascolano ripartirà con Snipers Team accanto a Matteo Bertelle, KO prematuramente quest’anno per infortunio.

Moto2-Moto3, i cambi di team

Iniziamo dalla Moto2, con Albert Arenas che lascia GasGas Aspar per accasarsi in KTM Ajo. Lorenzo Dalla Porta è in uscita da Italtrans, direzione Mandalika SAG Team, così come Jeremy Alcoba abbandona Intact GP per vestire i colori Gresini. Celestino Vietti e Niccolò Antonelli continuano nella stessa struttura, rilevata in toto da Fantic ma senza cambiare la sostanza. In Moto3, Ryusei Yamanaka lascia MT Helmets-MSi per migrare in GasGas Aspar, Jaume Masia invece torna in Leopard Racing dopo il periodo KTM Ajo. Lascia questo team anche Daniel Holgado, ‘spostato’ in KTM Tech3, uno scambio con Deniz Öncü tornato nella struttura di Aki Ajo. Scambio anche tra SIC58 e CIP, con Lorenzo Fellon nella struttura francese e Kaito Toba diretto nella squadra di Simoncelli. Infine, Joel Kelso è in uscita dal team CIP ed affiancherà Artigas in CFMoto PrüstelGP.

Moto2

Honda Team Asia: Ai Ogura-Somkiat Chantra

Red Bull KTM Ajo: Pedro Acosta-Albert Arenas

Pons Racing: Aron Canet-Sergio Garcia

Fantic Team: Celestino Vietti-Niccolò Antonelli

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Lorenzo Dalla Porta

MV Agusta Forward Racing: Marcos Ramírez-Alex Escrig

Gresini Racing: Filip Salac-Jeremy Alcoba

RW Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goobergh

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-(Sam Lowes?)

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia–(Joe Roberts?)

American Racing Team: Sean Dylan Kelly-?

GasGas Aspar Team: Jake Dixon-(Izan Guevara?)

Speed Up: Fermin Aldeguer-?

Yamaha VR46 Master Camp: ?-?

IntactGP: ?-?

Moto3

GasGas Aspar Team: Ryusei Yamanaka-David Alonso

Leopard Racing: Tatsuki Suzuki-Jaume Masiá

Snipers Team: Matteo Bertelle-Romano Fenati

Red Bull KTM Ajo: Deniz Öncü-José Antonio Rueda

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Filippo Farioli

SIC58 Squadra Corse: Riccardo Rossi-Kaito Toba

CFMoto PrüstelGP: Xavi Artigas-Joel Kelso

MTA Team: Stefano Nepa-Ivan Ortolá

Honda Team Asia: Mario Suryo Aji-Taiyo Furusato

MT Helmets-MSi: Diogo Moreira-?

CIP-Green Power: Lorenzo Fellon-?

BOE Motorsports: David Muñoz-?

QJMotor Avintia Racing: ?-?

Max Racing Team: ?-?

VisionTrack Racing Team: ?-?

Foto: motogp.com