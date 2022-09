Moto3 UFFICIALE Romano Fenati e Snipers, si riparte da qui

Romano Fenati e Snipers Team, si riparte insieme in Moto3. Di oggi l’annuncio ufficiale: il pilota ascolano riprenderà la sua storia mondiale nella classe minore e proprio con quella stessa squadra che gli offrì la seconda occasione dopo quanto successo in Moto2. Al momento Fenati è a casa dopo il divorzio da Speed Up, ma nel 2023 si ricomincia e di nuovo dal Mondiale Moto3.

Ricordiamo al momento i suoi risultati. Parliamo di 163 gare disputate con 13 vittorie, 29 podi in totale, 7 pole position e 15 giri veloci. Aggiungiamo il vice-campionato Moto3 ottenuto nel 2017, la migliore stagione di sempre per Romano Fenati nel Motomondiale. Risultati che certamente il rinnovato binomio vorrà incrementare ancora nella prossima annata mondiale.

Il team Snipers è lo stesso che nel 2019 dette a Romano Fenati una seconda chance, salvandogli la carriera dopo la scorrezzetta commessa durante il GP Moto2 di Misano, quando fece deliberatamente cadere Stefano Manzi azionandogli il freno anteriore, in coda ad una precedente schermaglia in pista. Adesso la storia si ripete, Romano Fenati riparte da dove aveva cominciato. Il pilota marchigiano dunque rinuncia a tentare la strada delle derivate dalla serie, di cui si era ipotizzato di recente.

