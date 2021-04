Moto2: Corsi KO, Marcon positivo. MV Agusta chiama Miquel Pons

MV Agusta Forward deve rinunciare anche al suo sostituto Tommaso Marcon, positivo al Covid. A Portimao ci sarà Miquel Pons accanto a Baldassarri.

Non una buona notizia da MV Agusta Forward in vista di Portimao. Il team di Giovanni Cuzari deve fare a meno anche del suo terzo pilota Tommaso Marcon, chiamato già a Losail in sostituzione dell’infortunato Simone Corsi. Il veneto infatti è risultato positivo al Covid: seppur senza sintomi (solo una leggera influenza), certamente non può partecipare al GP portoghese come programmato. Ci si rivolge quindi al giovane Miquel Pons, ex CEV Moto2, WorldSSP ed ESBK, impegnato in questi giorni nei test MotoE con LCR E-Team.

“Sono molto felice per l’opportunità che mi è stata data” ha dichiarato il maiorchino in vista dell’esordio nella classe intermedia del Motomondiale. Su un circuito tra l’altro che conosce molto bene, visti i trascorsi citati nei campionati spagnoli. Una difficoltà in meno, anche se certo Pons dovrà cercare di adattarsi rapidamente ad un campionato in cui corre per la prima volta, oltre ad una moto molto differente rispetto a quelle a cui è abituato. “La verità è che per me è un sogno poter gareggiare nel campionato Moto2 per questa gara. Metterò tutto il mio impegno e farò del mio meglio.”

“Sono contento di poter dare questa opportunità a Miquel Pons” ha aggiunto Giovanni Cuzari. “Ringrazio Lucio Cecchinello per averci lasciato il suo pilota per questa gara. Oltre che avercelo segnalato in quanto pilota che ha già corso sulla pista portoghese. Speriamo Miquel possa esprimersi al meglio sulla MV Agusta F2, nonostante sia la prima volta che sale in sella ad una Moto2 3 cilindri. Ovviamente sono dispiaciuto per Tommaso, ma sicuramente sollevato sapendo che sta bene e che non ha sviluppato sintomi legati alla malattia COVID-19. Do quindi il mio in bocca al lupo personale a Miquel, che incontreremo tra pochi giorni in pista.”