MotoE, test parte 2: dal 12 al 14 aprile si corre di nuovo a Jerez

Piloti MotoE verso la seconda sessione di test. Dal 12 al 14 aprile si corre di nuovo a Jerez, griglia di partenza stavolta al completo.

Ad inizio marzo i primi test MotoE verso la nuova stagione 2021. Ad oltre un mese di distanza ecco la seconda sessione, l’ultima prima dell’inizio del campionato, al via il prossimo 2 maggio da Jerez. Come avvenuto a marzo, anche in questa occasione si corre sul tracciato andaluso, in preparazione al round inaugurale. Dal 12 al 14 aprile le 18 Energica Ego Corsa saranno in azione per tre turno di prove al giorno, della durata di circa mezz’ora.

Stavolta la griglia sarà al completo. Esordio stagionale con le MotoE anche per Mattia Casadei, infortunatosi prima dei test inaugurali ma ora rimessosi e pronto a dire la sua. L’uomo da battere per il momento è Eric Granado, quest’anno passato a One Energy Racing, che ha messo a referto un 1:47.553, infrangendo ufficiosamente il record assoluto per la categoria a Jerez. Attenzione anche al campione in carica Jordi Torres (Pons Racing), al campione 2019 Matteo Ferrari (Gresini Racing) a Dominique Aegerter (Intact GP) o ad Alessandro Zaccone (Octo Pramac), giusto per fare qualche nome.

Da sottolineare anche i rookie. In particolare Fermín Aldeguer (Aspar Team), 16 anni compiuti in questi giorni e già velocissimo alla prima uscita con la Energica Ego Corsa. Per i nostri colori ci sono Andrea Mantovani (Gresini Racing) e Kevin Zannoni (LCR E-Team) pronti a dire la loro, anche se devono ancora prendere confidenza con una moto diversissima a quella a cui sono abituati. Sarà un’occasione per farci qualche idea sugli ‘osservati speciali’ per il primo evento MotoE della stagione, di scena a Jerez parallelamente alla MotoGP.

Entry list

Pons Racing: Jordi Torres-Jasper Iwema

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Andrea Mantovani

One Energy Racing: Eric Granado

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic-Corentin Perolari

Intact GP: Dominique Aegerter

LCR E-Team: Kevin Zannoni–Miquel Pons

Esponsorama Racing: Xavi Cardelús-André Pires

Ajo MotoE: Hikari Okubo

Octo Pramac: Alessandro Zaccone-Yonny Hernández

Aspar Team: María Herrera-Fermín Aldeguer

SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Foto: motogp.com