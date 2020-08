Moto2, Brno: Simone Corsi KO per frattura di un dito del piede

Simone Corsi fuori dal GP della Repubblica Ceca. In un incidente nel warm up ha riportato un infortunio ad un piede. Il video della caduta.

Il fine settimana Moto2 a Brno di Simone Corsi si conclude col warm up. Il pilota MV Agusta Forward infatti, protagonista di un incidente alla prima curva, ha riportato la frattura di un dito del piede destro. I controlli svolti al Centro Medico l’hanno dichiarato non idoneo. Ora bisogna pensare solo a cercare il recupero per la doppia tappa in Austria, che scatta già la prossima settimana.

VIDEO L’incidente di Simone Corsi nel warm up

Non sono state giornate facili per Corsi, che si ritrovava a scattare molto indietro in griglia di partenza. Mancato l’accesso alla Q2 di poco in qualifica, aveva conquistato la ventesima casella. Il 33enne pilota romano, che diventerà papà per la prima volta tra qualche mese, conta finora un 15° posto nel GP di Spagna come miglior piazzamento 2020, l’unico a punti.