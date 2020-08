Moto2, Brno: Joe Roberts, arriva la seconda pole position

Joe Roberts centra a Brno la seconda pole Moto2 in carriera. Il pilota statunitense apre la griglia di partenza, con Lowes e Bastianini a seguire.

Dopo l’exploit in pole in Qatar, seguito da due GP difficili, ecco che Joe Roberts si ripete. Il pilota statunitense conquista la prima casella in griglia sul tracciato di Brno, determinato ad essere nuovamente protagonista. Completano la prima fila Sam Lowes, a caccia del primo podio stagionale, ed Enea Bastianini, che ricordiamo meno di 15 giorni fa ha ottenuto il primo successo in Moto2.

Qualifiche che scattano con chi è rimasto fuori dalle prime 14 posizioni. Tra loro contiamo i nostri Manzi, Di Giannantonio, Bulega, il rookie Dalla Porta, Corsi, ma anche il leader iridato Nagashima. Finisce anzitempo il turno di Gardner, scivolato alla prima curva, mentre emergono i piloti italiani. Spicca in particolare Fabio Di Giannantonio, che chiude il turno al comando seguito da Bo Bendsneyder, Stefano Manzi e Jake Dixon.

Scatta così la battaglia per il nuovo poleman della categoria intermedia sul tracciato di Brno. Bastianini, Lowes e Roberts si mettono in evidenza fin da subito, contendendosi le prime posizioni in classifica. Nessuno però riesce a scalzare il pilota a stelle e strisce: festa nel box del American Racing Team, esulta il suo mentore John Hopkins, ecco la seconda pole position in carriera. Sam Lowes si ‘accontenta’ del secondo posto, terza casella in griglia per Enea Bastianini.