Moto2 Austria, Prove 1: Rookie al comando, brilla Ai Ogura

Ai Ogura mette la sua firma nelle prime libere del GP d'Austria. Il rookie Honda Team Asia precede Augusto Fernández, Marcel Schrötter e Marco Bezzecchi.

Sta mostrando una crescita esponenziale, il miglior crono nelle FP1 è un altro segnale. Ai Ogura svetta nella prima sessione di libere del Gran Premio d’Austria, determinato a confermare quanto visto pochi giorni fa. Subito dietro di lui a soli 7 millesimi c’è Augusto Fernández, terza piazza per Marcel Schrötter a precedere il nostro Marco Bezzecchi. Un po’ più indietro al momento il leader Moto2 Remy Gardner, che chiude la sessione con l’11° crono a tre decimi dalla vetta. Brividi per un incidente alla prima curva, fortunatamente senza conseguenze… Ma sottolineiamo anche la classifica molto corta, con la bellezza di 25 piloti in meno di un secondo! Gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Segnaliamo una wild card per Taiga Hada. Dopo l’esordio mondiale da sostituto a Jerez, ecco la seconda occasione per il pilota CEV Moto2, stavolta come terzo pilota del Mandalika SAG Team. Brividi dopo pochi minuti, fortunatamente senza conseguenze: registriamo infatti un violento highside per Beaubier alla curva 1, con Vietti e Canet che lo evitano di un soffio! Visto il precedente dell’anno scorso (Bastianini e Syahrin), è andata molto bene a tutti i protagonisti… Per quanto riguarda la classifica, Schrötter si porta presto al comando davanti a Bezzecchi ed a Raúl Fernández, ma certo i cambiamenti non mancano in seguito. Si fa vedere anche Ai Ogura, che pochi giorni fa ha messo a referto una gran gara, mancando il suo primo podio solo per una sanzione per track limits… Un ‘momento’ anche tra Corsi e Augusto Fernández, a contatto nei secondi finali alla curva 3 ma senza altri problemi. Al comando rimane il rookie di Honda Team Asia, seguito dal pilota spagnolo di Marc VDS, mentre in terza piazza c’è Marcel Schrötter.

La classifica

