Moto2 Austria, Prove 1: Celestino Vietti insegue, riecco Pedro Acosta

Tra i tre litiganti… Emerge Jake Dixon. È lui infatti il migliore nella prima sessione di libere Moto2 al Red Bull Ring. Ma subito dietro c’è il nuovo leader iridato Augusto Fernandez, che continua a mandare segnali ai rivali in classifica generale. Ai Ogura risponde con il 6° crono, Celestino Vietti insegue in ottava posizione, da segnalare Lorenzo Dalla Porta ottimo terzo in questa partenza di GP. Ecco com’è andato il turno mattutino.

Prove Libere 1

La prima notizia è il ritorno di Pedro Acosta, che ieri ha ottenuto l’idoneità per il GP d’Austria. Un ritorno dopo il grave infortunio di due mesi fa, un possibile aiuto in più per Augusto Fernandez. Per lo spagnolo è il primo round da leader iridato Moto2, con Ai Ogura e Celestino Vietti che inseguono. Attenzione ad eventuali ‘mine vaganti’, come ad esempio i piloti Aspar od i ragazzi della squadra di Luca Boscoscuro… Da segnalare la seconda wild card programmata per Rory Skinner, debutto mondiale per Senna Agius al posto dell’infortunato Lowes, infine ecco Taiga Hada per Rodrigo fino a fine anno. Guardando la pista, il nuovo capoclassifica non ci mette molto ad emergere. A lungo infatti Fernandez tiene il comando della classifica, almeno fino all’assalto degli ultimi minuti, quando registriamo anche un incidente per Navarro. Alla fine brilla Jake Dixon, che piazza la zampata per un decimo su Augusto Fernandez, bella terza posizione per Lorenzo Dalla Porta. Ai Ogura e Celestino Vietti sono un po’ più indietro, si fa per dire, visto che sono staccati di circa quattro decimi e stabili in top ten.

La classifica

Foto: motogp.com