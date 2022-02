Augusto Fernández infortunato in seguito ad un incidente in allenamento. Il pilota KTM Ajo è stato operato oggi.

Periodo complicato per i colori KTM in vista del nuovo anno, stavolta con protagonista Augusto Fernández in Moto2. Ricordiamo che in MotoGP abbiamo registrato l’infortunio dell’alfiere Tech3 Remy Gardner, in Moto3 ecco un bel problema per Daniel Holgado. Ora è il “turno” della middle class, nel lato del pilota più esperto della struttura 2022 guidata da Aki Ajo. Un incidente in allenamento infatti ha portato ad una lesione per la quale è stato già operato, con tempi di recupero da valutare.

Il problema di Augusto Fernández è avvenuto proprio ieri e, come comunica la squadra, lo spagnolo ha portato una frattura extra-articolare al metacarpo del pollice sinistro. Necessario un intervento, realizzato oggi presso il noto Hospital Universitari Dexeus dal dottor Xavier Mir e dal suo staff. Tutto è andato perfettamente e Fernández inizierà il processo di recupero nei prossimi giorni. C’è ancora un po’ di tempo prima dei test ufficiali Moto2 e Moto3, in programma dal 19 al 21 febbraio a Portimao.

