Yamaha, nodo contratto Fabio Quartararo: “E’ un problema importante”

Yamaha svela le livree MotoGP 2022 alla vigilia del test di Sepang. Maio Meregalli e i vertici di Iwata al lavoro per il rinnovo di Fabio Quartararo.

Il team Monster Yamaha è pronto a scendere in pista per il primo test MotoGP del 2022. Presentate le nuove livree delle M1, adesso è il momento di scoprire le carte in tavola per quanto riguarda il “sotto-carena”. Nella pausa invernale i tecnici di Iwata hanno lavorato sulla nuova specifica di motore. Sarà la carta principale per convincere Fabio Quartararo a rinnovare il contratto.

Meregalli svela la nuova M1

Aria nuova ai box con nuovi innesti tecnici, l’obiettivo è blindare il titolo piloti. E puntare alla Trilpa Corona mancata lo scorso anno. “L’ambiente è molto importante, l’atmosfera deve essere salutare – chiarisce il team manager Maio Meregalli -. L’anno scorso abbiamo fatto un bel passo avanti in questo senso. Le ultime persone arrivate dopo pochi test erano parte integrante della squadra, si aiutavano, non era mai successo. Toglie un po’ di peso dalle spalle di tutti, vai sul posto di lavoro con una bella atmosfera“.

La MotoGP affronterà la nuova sfida dei 21 GP, sarà il campionato più lungo nella storia del Motomondiale. Sabato 5 e domenica 6 febbraio Quartararo e Morbidelli proveranno per la prima volta il nuovo motore dopo due anni di congelamento regolamentare. “Abbiamo lavorato duramente per migliorare top speed sul dritto – aggiunge Meregalli -. Ma ci siamo concentrati anche sull’aerodinamica per migliorare accelerazione e grip. L’anno scorso abbiamo vinte gare sui tracciati più veloci, come Qatar, Mugello, lottato per vittoria in Barcellona dopo il problema di Fabio… Top speed importante ma non è tutto. Stiamo facendo costanti passi avanti ma senza rivoluzioni“.

Svolta Morbidelli e contratto Quartararo

Se Fabio Quartararo è il punto di riferimento, c’è grande attesa per la stagione di Franco Morbidelli, vicecampione 2020. L’anno scorso l’infortunio al ginocchio ha fortemente condizionato i risultati, costringendolo a saltare cinque Gran Premi dopo l’operazione. La convivenza con Fabio Quartararo è già ben collaudata dopo il biennio insieme nell’ex team Petronas SRT. “Da Franco mi aspetto il riscatto dopo la scorsa stagione: era partito bene, poi infortunio ed operazione, passaggio a team factory… Sono curioso di vederlo in forma e guidare come faceva prima dell’infortunio“.

Saranno giorni decisivi anche per la firma del contratto di Quartararo. Maio Meregalli sembra fiducioso sul rinnovo dopo le dichiarazioni “dubbiose” del neo campione MotoGP. “Siamo sempre in contatto col management di Fabio per fissare presto questo problema importante. Siamo fiduciosi che tutto vada nella giusta direzione. Fabio-Franco di nuovo insieme: non credo cambi qualcosa, anzi mi auguro che continuino a spingersi come in passato, migliorandosi a vicenda“. Nel 2021 ha mostrato un grande step personale, sia nello stile di guida che a livello di maturità. “Già l’anno scorso ha fatto tanti passi avanti, gestendo meglio la pressione e sapendo bene cosa vuole. Il suo obiettivo è ripetere quanto fatto nel 2021“.