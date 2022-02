MotoGP: ecco i colori Suzuki 2022, all’attacco con Mir e Rins

Feeling differente, cambi di mentalità, aggiornamenti. Suzuki si presenta così per la stagione 2022, con il chiaro obiettivo di tornare protagonista.

La stagione MotoGP 2021 non andata esattamente come ci si aspettava in casa Suzuki. Soprattutto dopo il gran titolo ottenuto da Joan Mir nella complessa annata 2020. Lui ed Alex Rins sono nuovamente i due piloti chiamati ad essere protagonisti in questo nuovo anno mondiale, in sella ad una nuova GSX-RR. A cominciare dai test, alla cui vigilia ha avuto luogo la presentazione ufficiale della squadra del marchio di Hamamatsu, direttamente dal tracciato di Sepang.

“Il nostro obiettivo ovviamente è sempre vincere, il nostro approccio non è cambiato e ripartiamo con un pacchetto tecnico aggiornato. Saremo pronti per la prima gara in Qatar.” Così Shinichi Sahara presenta la stagione 2022, con Ken Kawauchi a rimarcare che “Abbiamo lavorato su ogni area tecnica per migliorarci.” I collaudatori Sylvain Guintoli e Takuya Tsuda poi sono reduci dallo shakedown a Sepang. “Abbiamo già realizzato tantissimi giri, portando un nuovo motore, un nuovo rear device, più tante altre evoluzioni. I piloti ne saranno contenti” ha sottolineato il francese. Mentre il tester giapponese si dice “Contento di questa grande responsabilità, continuerò a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi comuni.”

Grande lavoro per una GSX-RR con cui si punta molto in alto assieme a Joan Mir e ad Alex Rins. Partendo dal primo: “Non possiamo dire che sia andata malissimo l’anno scorso vista la top 3. Certo però mi aspettavo qualcosa di più a livello di performance. Ora riparto con un feeling diverso e mi sento più preparato, oltre alle novità portate dalla squadra. Vedremo come andrà e se saremo in grado di lottare di nuovo per il titolo.” Cosa che si augura anche il secondo. “L’anno scorso abbiamo avuto grandi occasioni ma siamo caduti troppo” ha ammesso. “Bisogna cambiare mentalità, pensando ad una gara alla volta, alla ricerca di questa velocità che avevamo due anni fa. Anche questa è una motivazione extra.”