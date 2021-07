Moto2: Aron Canet, una “revisione” al mignolo della mano sinistra

Aron Canet operato al mignolo sinistro, lo stesso lesionato nel 2020. Nessun problema serio per lui, al lavoro per una seconda parte di campionato ancora più da protagonista.

Siamo in pausa estiva per quanto riguarda il Motomondiale, ma è tempo anche di “controlli”. Possiamo definire così l’intervento a cui si è sottoposto Aron Canet nella giornata odierna. La parte interessata è il mignolo sinistro, proprio lo stesso lesionato l’anno scorso nel corso del warm up del Gran Premio a Le Mans. Un infortunio che l’ha fatto penare parecchio, complicando una stagione d’esordio in Moto2 nella quale l’alfiere Aspar Team si stava distinguendo particolarmente.

Quest’anno il pilota spagnolo è ripartito con rinnovata energia, forte di un anno di esperienza unito alla determinazione ad essere più protagonista. Nei primi nove GP di quest’anno ecco i primi podi: il battagliero pilota spagnolo si prende di forza un gran secondo posto sulle montagne russe portoghesi dietro al vincitore Raúl Fernández. È il suo primo podio in Moto2, un risultato che ripete anche al Sachsenring, stavolta dietro a Remy Gardner. Attualmente occupa il 7° posto in classifica generale, miglior pilota Boscoscuro.

Foto: motogp.com