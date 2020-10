Moto2, Le Mans: Aron Canet KO, lesione al mignolo della mano sinistra

Aron Canet KO dopo il warm up, riscontrata una lesione ad un dito della mano sinistra. Non disputerà il Gran Premio di Francia.

Si conclude col warm up il fine settimana francese di Aron Canet. Il pilota Aspar Team ha riportato una lesione al mignolo della mano sinistra, conseguenza di un incidente nel turno mattutino. Gli esami svolti al Centro Medico hanno portato alla non idoneità: non prenderà parte alla gara Moto2, in programma alle 14:30.

Non è stato un Gran Premio semplice per il rookie spagnolo, convalescente da un intervento per sindrome compartimentale. Ricordiamo poi anche un bel salvataggio venerdì, ma c’è stato poi qualche caduta. Con tutte le difficoltà del caso, aveva conquistato un buon 12° posto in qualifica, pronto a lottare in gara.

Ma purtroppo lui non vi prenderà parte. Ecco l’inaspettata scivolata nel freddo warm up, con il pilota che si rialza subito dolorante e tenendosi la mano sinistra. Purtroppo viene riscontrata la lesione, il giovane spagnolo non può correre. Da vedere per le prossime due settimane: l’evento a Le Mans è infatti il primo di un’altra tripletta.