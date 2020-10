Moto2: Aron Canet KO, al suo posto c’è Xavi Cardelús ad Aragón

Aron Canet infortunato e out per la tappa ad Aragón, al suo posto Aspar Team schiera Xavi Cardelús, già suo pilota per la stagione Moto2 2019.

Aspar Team costretta a cambiare nuovamente formazione in vista del GP di Aragón. Aron Canet non è in condizione di partecipare dopo l’intervento al mignolo della mano sinistra. Al suo posto ci sarà Xavi Cardelús, che si è appena lasciato alle spalle la sua prima annata MotoE. Non una nuova conoscenza per la squadra di Jorge Martínez: l’andorrano infatti è stato uno dei suoi piloti nella stagione Moto2 2019.

“Sono contento di avere un’altra opportunità con questa squadra” ha dichiarato Cardelús verso l’evento al MotorLand. “Soprattutto ad Aragón, dove ho corso recentemente nell’Europeo Moto2 conquistando un 3° posto. Stavolta certo la moto sarà diversa, ma sono convinto che l’adattamento non sarà difficile.” Arriva particolarmente motivato. “Ho voglia di dimostrare quello che non ho potuto far vedere l’anno scorso, ma corriamo senza nessuna pressione.”