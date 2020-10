Paolo Simoncelli: “I gesti sportivi, quelli che verranno ricordati nel tempo”

SIC58 Squadra Corse, GP da dimenticare. Ma Paolo Simoncelli sottolinea tre momenti: l'atteggiamento dei suoi piloti Casadei e Suzuki, più l'abbraccio tra López e Fenati dopo il botto.

Purtroppo per SIC58 Squadra Corse il fine settimana a Le Mans è stato tutt’altro che memorabile. Tante difficoltà giorno dopo giorno in Moto3, per finire con un doppio zero in gara, a cui aggiungere il sogno del titolo MotoE sfumato con Mattia Casadei. Ma oltre alle delusioni ci sono anche gesti da ricordare: è a questo che pensa Paolo Simoncelli, chiudendo con un bilancio non proprio positivo della tappa francese ma allo stesso tempo con il team determinato a riscattarsi ad Aragón.

“Un fine settimana che ti fa arrivare a domenica pomeriggio dicendo: “Via, via, via! Andiamo a casa!”“ Come sempre, non usa mezzi termini. Ma vuole ricordare alcuni eventi positivi, tre in particolare, a cominciare dal suo alfiere MotoE. “Sabato era ad un passo dalla Superpole e dalla prima fila, ma è caduto, mandando in frantumi tutti i sogni.” Ma non rimane a lungo arrabbiato con Mattia Casadei. “Dallo schermo l’ho visto alzarsi, affranto e demoralizzato, e andare verso la moto per dargli una carezza prima di tornare al box.” Un vero peccato, visto che arriva a -15 dal leader e non ha potuto giocarsela fino in fondo…