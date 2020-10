CEV Moto2 Aragón, Gara 2: Zaccone al fotofinish su Tuuli, Montella out

Alessandro Zaccone vince l'intensa battaglia con Niki Tuuli, arriva il 2° centro stagionale. Xavier Cardelús chiude 3°, Montella cade nel giro di ricognizione!

Una seconda gara Moto2 con colpi di scena ancora prima del via, più una grande battaglia. Quest’ultima vede come protagonisti Alessandro Zaccone e Niki Tuuli, che non si risparmiano fino alla bandiera a scacchi: sarà il pilota italiano ad avere la meglio, arriva la doppietta in questo fine settimana ad Aragón. Il giovane finlandese chiude 2°, ma sia lui (-18) che il rivale (-32) riducono parecchio il distacco da Yari Montella, KO nel warm up lap e non in grado di prendere parte alla competizione. Terza piazza finale per Xavier Cardelús, al primo podio stagionale. Ultima battaglia alle 15:00, c’è da giurare che il leader in campionato è pronto alla rivincita.

LA GARA

Cielo nuvoloso, circa 20° C e qualche goccia di pioggia a pochi minuti dal via. Scatta così la seconda competizione del weekend per l’Europeo Moto2, con Zaccone fresco vincitore e nuovamente pronto a scattare dalla prima casella. Colpi di scena nel giro di ricognizione: Medina e Montella sono protagonisti di un incidente, fuori gioco ancora prima del via! Uno zero pesante soprattutto per il leader in campionato, che rimanda all’ultimo round la festa per il titolo. Si parte, ottima partenza per Zaccone seguito da Kubo e Tuuli, mentre scivola Aldeguer nelle prime curve. L’assenza di Montella (che sembrava ormai prossimo al titolo) è una bella occasione da cogliere per i rivali diretti in ottica campionato.

Zaccone e Tuuli infatti si danno presto alla fuga, da subito in aperta competizione per sfruttare al meglio questa situazione. Una lotta serrata, con parecchi rischi da parte di entrambi (Tuuli rimane miracolosamente in sella dopo uno scossone), col medesimo obiettivo: vincere. Ricompaiono le gocce di pioggia sul finale, ma non intaccano la lotta: è Alessandro Zaccone a trionfare al fotofinish, Niki Tuuli battuto solo sulla linea del traguardo, mentre terzo con distacco è Xavier Cardelús. “Che gara! Tutta davanti… Ho spinto fin da subito, per questo negli ultimi giri avevo la gomma finita. Ma non volevo fargliela vincere , ho dato tutto lo stesso. È stato un ultimo giro da paura! Bella battaglia, mi sono proprio divertito” ha dichiarato Zaccone al parco chiuso.

LA CLASSIFICA