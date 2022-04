Moto2 Argentina, Prove 1: Zampata di Fermin Aldeguer allo scadere

Scatta il GP per la Moto2, categoria che, come le altre, è reduce da una nottata frenetica dopo giorni di attesa. Svetta all’ultimo il giovane Fermín Aldeguer, che piazza la sua Boscoscuro al comando proprio negli attimi finali di questo primo ed importante turno di libere. Segue Augusto Fernández, terza piazza per Somkiat Chantra, Tony Arbolino e Celestino Vietti provvisoriamente in Q2. Vediamo se riusciranno a riconfermarsi nel secondo ed ultimo turno di prove libere.

Prove libere 1

I ritardi sono alle spalle, si comincia ufficialmente, ripartendo dallo storico primo trionfo thailandese firmato Somkiat Chantra. Oltre che dalla leadership di Celestino Vietti, partito davvero a razzo in questa sua seconda stagione in classe intermedia, ma ricordiamo anche l’assenza di Barry Baltus per infortunio. Intanto il sorridente pilota asiatico si fa vedere presto in vetta nella classifica della sessione, prima di essere raggiunto da tanti altri. Pista molto sporca, una condizione che certo non aiuta i ragazzi della classe intermedia, come gli altri con solo due turni a disposizione per puntare alla Q2 diretta. Inizia male invece la giornata di Joe Roberts, scivolato alla curva 2 e con la sua KALEX piuttosto danneggiata, stesso discorso per Acosta poco dopo. Il turno si indirizza presto verso Augusto Fernández, a lungo al comando, ma ecco arrivare Fermín Aldeguer proprio sul finale. Il best lap è del pilota Speed Up, terza piazza per Somkiat Chantra.

La classifica

Foto: Speed Up