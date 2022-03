Moto2 Indonesia: Somkiat Chantra nella storia, primo trionfo thailandese!

Si scrive la storia sul tracciato indonesiano di Mandalika. Il grande protagonista è Somkiat Chantra, trasformato ora nel primo pilota thailandese capace di vincere un Gran Premio nel Campionato del Mondo! Una carambola di emozioni per l’alfiere Honda Team Asia, che ha dato il via alla grande festa nella squadra guidata da Hiroshi Aoyama. Non dimenticando che Chantra è reduce da un infortunio ad un dito riportato in Qatar… Secondo gradino del podio per un solidissimo Celestino Vietti, che ha iniziato alla grande il suo 2022, così come Aron Canet, al secondo podio in questi primi due GP disputati.

La gara

Dai 25 giri previsti inizialmente, la distanza è stata ridotta a 16 giri per le condizioni della pista e per le alte temperature, come spiegato da Franco Uncini. Ricordiamo anche la sanzione per Acosta e l’infortunio di Baltus, ne abbiamo parlato qui. Da segnalare sul finale del warm up lap la comparsa di qualche goccia di pioggia! Ma la gara scatta asciutta con l’ottima partenza di Dixon, beffato alla prima curva da un agguerrito Chantra, che per la prima volta prende il comando di una gara. Ma la gara del poleman si complica presto: una scivolata, la ripartenza, l’inevitabile ritiro… Presto KO anche il più esperto della truppa italiana, ovvero Corsi, così come il rookie Kubo, mentre arrivano ottime notizie da Vietti, concentratissimo nella sua rimonta dalla 7^ casella in griglia. ‘Celin’ combatte e si prende il podio, ma nulla può contro uno scatenato Somkiat Chantra, che entra di diritto nella storia del Motomondiale!

La classifica

Foto: motogp.com