Due Gran Premi, due corse da grande protagonista per Celestino Vietti. È vero che nel secondo round gli onori della cronaca sono giustamente spettati a Chantra ed alla sua storica vittoria, ma l’alfiere del team VR46 ha iniziato in maniera incredibile questa stagione 2022. Dopo un’annata d’esordio senza un podio, come invece avrebbe voluto, ecco l’immediato exploit in Qatar, prima in pole e poi comandando da veterano verso la prima strepitosa vittoria. In Indonesia brilla ancora, con un secondo posto che vale come un successo. L’Italia ha trovato il suo uomo di punta per mirare al bottino grosso in Moto2?

“Confermarsi è più difficile”

In Qatar è stata una partenza sprint, ma l’importante era riuscire a confermarsi già nel secondo GP dell’anno. Missione compiuta per Celestino Vietti: la settima casella al via non era delle migliori, ma da lì il pilota piemontese ha avviato la sua splendida rimonta, battagliero e concentrato. Chantra era ormai imprendibile, ma il podio è la risposta che gli serviva. “Era una seconda gara molto importante” ha infatti sottolineato. “È difficile vincere, ma confermarsi veloci lo è ancora di più.” Soprattutto in un GP così. “È stato complicato per il meteo, la novità, le condizioni della pista… Ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, studiando molto il tracciato prima di arrivare e quindi iniziando già preparati.”

“Abbiamo spinto fino alla fine”

Un altro aspetto non da poco era il calore, una caratteristica di questi paesi asiatici. Oltre a quanto citato, è stata un’altra difficoltà in più per tutti. Ora più che mai era importante capire il comportamento degli pneumatici in un GP ridotto a 16 tornate per le condizioni non perfette del tracciato. “Siamo riusciti a gestire molto bene la gara, in particolare le gomme, riuscendo a spingere fino alla fine. Riuscire a disputare una corsa con questo calore era molto complicato, ma ce l’abbiamo fatta.” Tra due settimane scatta il doppio round americano tra Argentina e USA. “Andiamo in Argentina con grande fiducia” ha rimarcato Vietti. “Dovremo disputare una buona gara, pensando però a conservare le energie anche per la seconda di sette giorni dopo ad Austin.” Altri due GP importanti per il suo 2022.

