MotoGP, Marc Marquez: l’infortunio cambia i programmi della Honda

Marc Marquez guarderà il GP di Argentina dalla sua casa a Madrid, dopo l’incidente rimediato nel warm-up MotoGP a Mandalika. Al suo posto il collaudatore Stefan Bradl che da tempo si aspettava la telefonata di Alberto Puig, precisamente da quando ha visto in diretta l’incidente del fenomeno di Cervera alla curva 7 del tracciato indonesiano. “Ero in Indonesia e ho visto l’incidente“, ha raccontato il tedesco. “Non sono rimasto sorpreso quando Alberto [Puig] mi ha chiamato. Il piano era di restare a casa perché c’era un test nel fine settimana di Austin a Jerez“.

Le condizioni di Marc Marquez

In casa Honda si continua con il lavoro di evoluzione della RC213V, ma il programma deve essere interrotto per la situazione straordinaria che si è creata nel box Repsol Honda. Bradl sarà certamente in pista anche nel prossimo Gran Premio di Austin, in attesa che la terapia conservativa sortisca effetto su Marc Marquez. Il suo ritorno è prevedibile per Portimao, ma è solo una ipotesi che necessita di conferme dalle prossime visite mediche. “L’incidente è stato brutto. Fortunatamente l’infortunio è chiaramente meno grave rispetto a quello che ha subito l’anno scorso facendo enduro. Quindi è abbastanza ottimista, ma anche realistico. Difficile dire quando ritornerà, ma pensiamo che non ci voglia troppo tempo“.

Il ritorno del campione in MotoGP

La MotoGP reclama il suo fuoriclasse, ma bisogna procedere con cautela. L’incidente di Jerez 2020, con il tentativo di ritornare in pista a pochi giorni dal primo intervento, ha insegnato tanto agli uomini HRC e al pilota di Cervera. “Con questo problema alla vista o vedi o non vedi. Se non vedi al 100 per cento non puoi guidare. Quindi non avrà bisogno di fare test prima del rientro, quando vedrà bene verrà direttamente alle gare“.

In questi giorni Marc Marquez sta eseguendo esercizi visivi e adottando lenti prismatiche per accelerare i tempi di recupero, ma sul piano psicologico ha accusato il colpo. “Logicamente era molto deluso. Abbiamo iniziato il Mondiale con grandi speranze, abbiamo fatto una buona gara in Qatar. Anche i test in Indonesia ci hanno fatto pensare che avremmo fatto una bella gara lì. Ma le cose sono andate storte. E’ deluso, ma sappiamo già che Marc è un ragazzo ottimista , si riprende. Sta già pensando a come accelerare la sua guarigione“.