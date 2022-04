Moto3 Argentina, Prove 1: Dennis Foggia e Leopard Racing in corsa

Quanti problemi, ma ecco che finalmente si parte! Dennis Foggia e Leopard Racing (tra i team più condizionati per i ritardi logistici) aprono ufficialmente il fine settimana in Argentina. A referto il primo turno di libere Moto3 di questo particolare ed intenso sabato a Termas de Río Hondo, con questo binomio in vetta su Izan Guevara ed il rookie Diogo Moreira. Un primo importante passo verso la Q2, visto che ci sono solo due sessioni di libere prima di concentrarsi sulle qualifiche.

Prove libere 1

Non solo MotoGP, anche in questa categoria ci sono stati parecchi problemi logistici, come ad esempio per i team Ajo e Leopard. Solo questa notte sono arrivati sia le moto che i materiali, dando il via ad una lotta contro il tempo per sistemare tutto in tempo. Ma la griglia della entry class è regolarmente in azione (su pista molto sporca), compreso Taiyo Furusato, finalmente all’esordio mondiale, ma senza John McPhee infortunato. In pochi minuti però ecco la prima scivolata del GP, col rookie Bertelle a terra alla curva 1, mentre l’esordiente Moreira si porta presto in vetta. Ma è solo l’inizio di una prima sessione di libere molto più lunga per cercare di sfruttare al massimo il poco tempo a disposizione dopo i tanti stravolgimenti. Ma alla fine ecco che il leader Moto3 piazza la sua zampata: Dennis Foggia è in vetta, seguono Izan Guevara e Diogo Moreira. Elia Bartolini 14° è il secondo ed ultimo italiano provvisoriamente in Q2.

La classifica

Foto: Leopard Racing