MotoGP, Marc Marquez usa lenti prismatiche: “Non è ancora il momento”

Sarà un week-end MotoGP davvero insolito in casa Honda, con l’annullamento delle prove libere del venerdì, ma anche per le assenze di due piloti: Marc Marquez e Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese non è potuto volare in Argentina per la positività al Covid-19, il fuoriclasse di Cervera è alle prese con la diplopia risvegliata dall’incidente nel warm-up di Mandalika. Non sarà una lunga assenza la sua, perché sui social dimostra di compiere esercizi visivi con tre palline da tennis e lenti prismatiche, rispettando la terapia conservativa indicata dai medici.

Le condizioni di Marc Marquez

Marc Marquez è rimasto nella sua casa a Madrid in attesa sparisca la sua diplopia dovuta alla paralisi del quarto nervo destro. Suo fratello Alex è volato a Termas de Rio Hondo senza di lui, ancora una volta si ritrova a parlare delle sue condizioni fisiche, come quando successo dopo l’incidente di Jerez e la caduta dello scorso novembre in allenamento. In un incontro con i media parla della guarigione di Marx dello scorso gennaio: “Non è stato un ‘pam’, ma un processo di evoluzione. Quando è potuto uscire e allenarsi un po’ si è allenato con dei prismi, dopo una settimana è migliorato ed è arrivato il miracolo che dicono i dottori“.

Al pilota del team LCR Honda non piace essere portavoce di suo fratello maggiore, ma ormai ci è abituato. E racconta l’umore del pluricampione quando ha saputo del ritorno del disturbo visivo. “Il primo giorno è normale che fosse molto giù, non l’avevo mai visto così giù, ma per fortuna i miglioramenti stanno arrivando. Si sente molto bene . Stamattina, quando ho visto il nuovo orario, ho anche scherzato con lui gli dicendogli: ‘Così hai un giorno in più per rimetterti in forma e tornare’. L’ho fatto solo per fare una battuta e cercare di renderlo più felice“.

La sfida del week-end MotoGP

Marc Marquez avverte i primi miglioramenti, ma è ancora presto per pronosticare un suo ritorno. Quasi certamente salterà anche la gara di Austin, in dubbio quella di Portimao. “Spero di rivederlo presto, è mio fratello e lo vorrei in pista. Per i piloti Honda è utile averlo perché ti fa spingere la moto al limite. Fortunatamente negli ultimi giorni ha avuto un’evoluzione favorevole, questo ti rende più ottimista – ha aggiunto Alex – . Vediamo se è fortunato e può recuperare al meglio“. Al momento l’otto volte iridato fa sapere: “Non è ancora il momento“.

Ma nel week-end di MotoGP a Rio Hondo mancherà anche Taka Nakagami e, insieme alla due giorni di Gran Premio concentrate, per il minore dei fratelli Marquez sarà una bella sfida: “Sarà strano. Le cose negative di un week-end di due giorni possono diventare un’opportunità . Se provi una sensazione magica fin dal primo giorno, è un’opportunità per ottenere un buon risultato“.