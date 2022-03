MotoGP, altra tegola per Honda: Nakagami positivo al Covid

Honda perde un altro dei suoi piloti per il Gran Premio in Argentina. Dopo Marc Márquez nel team factory (sostituito da Stefan Bradl), dobbiamo guardare anche nel team satellite LCR: Takaaki Nakagami infatti è risultato positivo al Covid. Tutte le ulteriori prove svolte per sicurezza hanno dato lo stesso risultato. La squadra di Lucio Cecchinello quindi sarà al via col solo Alex Márquez, ma conta di recuperare il pilota giapponese per il GP della prossima settimana.

Secondo quanto si legge nella nota della squadra, Nakagami è risultato positivo lunedì, prima di mettersi in viaggio per Termas de Río Hondo. “Il pilota non presenta alcun sintomo e ha svolto altri due test per essere sicuro. Tutti sono risultati positivi.” Di conseguenza, non sarà al via per il primo evento MotoGP in Argentina dal 2019. “Sto bene, sono solo triste e deluso” ha dichiarato il #30 in merito. “Spero di tornare in azione per il GP delle Americhe ad Austin, incrociamo le dita.”

Foto: LCR Honda