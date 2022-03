Una notizia attesa, alla quale mancava solo la conferma ufficiale. I miglioramenti ci sono, ma Marc Márquez non sarà in Argentina. Questo è il risultato dell’ultima visita svolta lunedì pomeriggio col dottor Sánchez Dalmau, che sta monitorando la situazione del pilota Honda. Una nuova tegola per HRC, ma con un barlume di speranza per i prossimi round, anche se rimane il dubbio del ‘quando’.

“Il pilota Repsol Honda ha mostrato miglioramenti molto positivi” si legge nella nota pubblicata dalla squadra. “Marc Márquez ha visitato il suo oftalmologo al Hospital Clínic a Barcellona lunedì. Un secondo check up medico dopo la caduta nel warm up del GP in Indonesia di una settimana fa. Il dottore ha confermato che la diplopia ha mostrato segni di miglioramento, la progressione è positiva.”

“Come accaduto con l’ultimo episodio di diplopia, Marc Márquez continuerà un trattamento conservativo, con check up regolari.” Chiaramente però questo gli impedisce di prendere parte all’evento di questa settimana, come infatti viene confermato. “Il pilota non parteciperà al prossimo round del Mondiale MotoGP, di scena questo fine settimana in Argentina. Continua invece il processo di recupero.”

Foto: motogp.com