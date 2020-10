Moto2, Aragón: Sam Lowes svetta nelle FP1, 16 piloti in un secondo

Sam Lowes comanda il primo turno di prove libere ad Aragón, con vantaggi minimi su Marcel Schrötter e Fabio Di Giannantonio.

Sam Lowes una volta di più in evidenza nelle prime prove libere. Il pilota britannico stampa il miglior crono nel primo turno Moto2 ad Aragón, staccando di 52 millesimi Marcel Schrötter e di 58 Fabio Di Giannantonio. Riferimenti cronometrici come sempre molto ravvicinati, con 16 piloti racchiusi in meno di un secondo! Alle 15:10 scatteranno le FP2 della classe intermedia.

Da segnalare che Xavi Vierge è regolarmente in azione: ha ricevuto l’idoneità a pochi giorni dalle lesioni ai piedi riportate a Le Mans. Piotr Biesiekirski è ancora in pista al posto di Raffin, presente anche Xavi Cardelús per Canet. In azione anche il leader iridato Luca Marini, quasi a posto dopo il botto a Le Mans. Temperature leggermente più alte rispetto ai turni precedenti (12° C, 16° C sull’asfalto) per la classe Moto2.

Lowes passa presto al comando, mentre nella seconda parte del turno registriamo la scivolata del rookie Dalla Porta. Svariati cambi in classifica dei tempi, ma nessuno riesce a scalzare il fresco vincitore di pochi giorni fa. Sam Lowes chiude davanti a tutti, con Marcel Schrötter, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini a seguire.

