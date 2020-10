Moto2: Xavi Vierge fit to race, sarà in azione al MotorLand Aragón

Xavi Vierge idoneo e pronto a correre ad Aragón. Superati i controlli medici. "Non sarà un weekend facile, ma spero arrivino i risultati che ci meritiamo."

L’aveva anticipato come obiettivo, ed eccolo pronto per competere ad Aragón. Xavi Vierge ha superato i controlli medici, ottenendo così l’idoneità per disputare il Gran Premio Moto2 di questo fine settimana. La buona notizia arriva dal team Petronas Sprinta Racing, che avrà quindi tutt’e due i piloti al via al MotorLand. Pensare che solo tre giorni fa le ultime visite a Barcellona avevano confermato le lesioni ad entrambi i piedi dopo il botto in gara a Le Mans… Nello specifico, frattura dell’alluce del piede sinistro, più quarto e quinto dito e malleolo laterale del piede destro.

Ma Vierge è pronto a stringere i denti per scendere nuovamente in pista: in programma un doppio evento ad Aragón, il primo questo weekend. “Le lesioni al piede destro sono le più dolorose” ha ammesso il pilota Moto2. “Con i dottori però abbiamo stabilito un programma di riabilitazione e fisioterapia, per essere pronti per il prossimo GP. Certo non sarà un weekend facile, fa sono comunque fiducioso: correrò in casa e spero di conquistare i risultati che ci meritiamo. Un grazie al dottor Mir, al suo staff ed al mio fisioterapista per l’aiuto ed il supporto.”