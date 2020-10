Moto2: Xavi Vierge, confermate le fratture ai piedi. Ma l’obiettivo è Aragón

Xavi Vierge chiude il GP di Francia con fratture ad entrambi i piedi. La conferma questa mattina, ma il pilota spagnolo è già al lavoro per correre ad Aragón il prossimo weekend.

Gran Premio Moto2 di Francia chiusosi nel peggiore dei modi per Xavi Vierge. Il pilota Petronas Sprinta Racing infatti, prima del doloroso (moralmente) KO del compagno di box Dixon, si era ritirato parecchi giri prima a causa di un incidente. Non senza conseguenze: come visto subito a Le Mans e confermato oggi dai dottori che l’hanno visitato a Barcellona, lo spagnolo ha riportato fratture ad entrambi i piedi. Già deciso il programma di riabilitazione e fisioterapia, per arrivare a disputare il doppio round ad Aragón, che comincia tra pochi giorni. Ce la farà?