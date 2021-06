Moto2/250cc: da Lorenzetti a Bagnaia, tutti i vincitori al TT Circuit Assen

Vittorie italiane ad Assen che iniziano nell'allora 250cc con Lorenzetti nel '52, arrivando a Bagnaia in Moto2 nel 2018. In mezzo Ubbiali, Biaggi, Rossi... Tutti i protagonisti.

Ritorna l’appuntamento sul mitico TT Circuit Assen, chiamato ad ospitare questo fine settimana il nono evento del Mondiale 2021. Dopo la carrellata di nomi in MotoGP, rivediamo i nostri portacolori grandi protagonisti in classe intermedia su questo tracciato ricco di storia. Categoria ora Moto2 ed allora 250cc, che ha iniziato a competere ad Assen nel 1952. In quella prima stagione ecco subito una prima vittoria italiana, alla quale ne sono seguite molte altre. Vi ricordate tutti i nomi dei protagonisti? Rivediamoli.

250cc, 1952-1979

Primo anno della quarto di litro ad Assen, primo successo tricolore. Enrico Lorenzetti infatti mette a referto un bel successo davanti al connazionale Bruno Ruffo, ma è tripletta Moto Guzzi completata da Fergus Anderson (anzi, top 4 con Arthur Wheeler). Passa qualche anno, andiamo precisamente al 1956, il primo di cinque anni consecutivi in cui brillano binomi italiani sul primo gradino del podio. A cominciare da Carlo Ubbiali e MV Agusta, netto vincitore in quella prima stagione (con Lorenzetti terzo), a cui è seguita una tripletta che porta la firma di Tarquinio Provini, prima con FB Mondial (casa italiana che domina il podio con Sandford e Miller) e poi con MV Agusta. Sempre davanti a Ubbiali, che chiude questa lista di cinque vittorie ad Assen con l’ultima nel 1960. Andiamo avanti fino al 1969, quando è Renzo Pasolini su Benelli a mettere il suo sigillo su questa pista, per poi proseguire con una tripletta consecutiva firmata da Walter Villa. L’alfiere Harley-Davidson (con reparto corse Aermacchi) non ha rivali, in particolare con il tris pole-vittoria-giro veloce registrato nel biennio 1975-1976. Passano pochi anni e c’è l’acuto di Graziano Rossi, dominante nel 1979 con la Morbidelli sul mitico TT Assen davanti ad un quartetto Kawasaki. L’ultimo trionfo tricolore prima di un lungo digiuno che si interromperà solo negli anni ’90.

250cc, 1991-2002

Dobbiamo andare avanti fino al 1991 infatti per ricominciare a vincere in questa categoria. A cominciare da un binomio tricolore, visto che parliamo di Pierfrancesco Chili e di Aprilia, netti dominatori sia in questo (davanti a Luca Cadalora) che nell’anno successivo. Nel 1992 in particolare è podio tutto italiano con Cadalora e Loris Reggiani 3°. Il 1993 invece è l’anno di Loris Capirossi, segue un biennio che vede Max Biaggi (su Aprilia) unico protagonista tra pole position, vittoria e giro veloce in gara in entrambe le stagioni. Andiamo avanti fino al 1998 ed ecco che ci pensa Valentino Rossi (su Aprilia) a far risuonare l’inno di Mameli ad Assen, trionfo italiano ripetuto anche l’anno dopo ma con Capirossi, con il Dottore a ruota. Anno 2002 e ci pensa Marco Melandri, che piazza la sua Aprilia davanti a tutti, con Roberto Rolfo 3°. ‘Macho’ è l’ultimo vincitore italiano ad Assen nella categoria 250cc.

Moto2, 2010-2018

La nuova categoria inizia la sua storia nel 2010 e, come successo per la defunta quarto di litro, ecco subito un vincitore italiano. Anzi binomio, visto che parliamo di Andrea Iannone e della casa veneta Speed Up, autori di pole position, vittoria e giro veloce in gara. Bisogna aspettare svariati anni (fino al 2017) ed ecco il secondo nome in bella evidenza: hat-trick anche per il poi campione Franco Morbidelli, vincitore solo in volata sul diretto avversario in campionato Lüthi. La carrellata si chiude con Francesco Bagnaia, che nel 2018 domina la corsa assicurandosi il quarto successo nella sua stagione di gloria.

Foto: motogp.com