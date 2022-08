Il campione MotoGP in carica dice la sua. Fabio Quartararo spezza quello che finora è stato un dominio Ducati in ogni sessione. C’è la sua Yamaha al comando nel warm up che apre la domenica di gare, staccando di mezzo secondo Maverick Vinales e le prime due Rosse. In Moto2 comanda Fermín Aldeguer, Ayumu Sasaki invece si piazza al comando in Moto3. Ecco come sono andati i primi turni domenicali, ricordando tutti gli orari del GP d’Austria.

LIVE MotoGP Warm Up: Quartararo dice la sua

10:03 – La zampata di Fabio Quartararo: il campione MotoGP svetta nel warm up, miglior crono davanti a Maverick Vinales ed a due Ducati.

9:57 – Da qualche minuto i commissari stanno sventolando la bandiera da pioggia, compaiono le prime gocce.

9:52 – Ieri Lorenzo Savadori non s’è visto in qualifica per problemi ad una spalla. Oggi è di nuovo in azione con la sua “RS-GP laboratorio” dalla livrea speciale.

Foto: Valter Magatti

9:50 – Il dolore al tallone è tutt’altro che passato: Aleix Espargaro l’ha fatto ben vedere durante un cambio moto troppo garibaldino.

9:48 – Ma Fabio Quartararo non molla, eccolo in testa alla classifica dei tempi!

9:45 – Si vedono le Ducati: Johann Zarco, Jorge Martin e Marco Bezzecchi volano al comando.

9:42 – Non mancano anche prove di cambio moto. La pioggia è sempre in agguato, bisogna essere pronti.

9:40 – Scatta il turno MotoGP, 20 minuti per gli ultimi aggiustamenti in vista della corsa austriaca.

9:38 – Massimo Meregalli loda il suo campione. “Fabio ha dato tutto ieri, così come a Silverstone” ha dichiarato a motogp.com. “Certo sta diventando sempre più difficile per lui con 8 Ducati e 2 Aprilia… Stiamo anche lavorando di più come squadra, per aiutare Franco a ‘velocizzare’ il suo recupero. La cosa bella di Fabio è che, una volta che sale in sella, dà sempre il 100%.”

9:37 – I fratelli Marquez cambiano manager: dopo aver avuto Emilio Alzamora per tutta la loro carriera, ecco ufficializzata la fine della collaborazione. I dettagli.

9:36 – Fabio Quartararo sta cercando in ogni modo di arginare l’assalto Ducati. Lo sforzo di ieri ha portato il 5° in griglia: serve una bella partenza, poi si vedrà.

9:35 – Ma quando si deciderà chi andrà nel team factory? Sia ‘Bestia’ che Jorge Martin continuano a farsi vedere, ma lo spagnolo confessa di essere stanco di questa attesa…

9:34 – Enea Bastianini s’è preso non solo la prima pole position MotoGP, ma la prima dal 2018, quand’era ancora in Moto3! Dominio Ducati con Pecco Bagnaia e Jack Miller.

LIVE Moto2 Warm Up: Boscoscuro al top

9:31 – Guizzo finale di Fermín Aldeguer, è suo il miglior tempo davanti a Jake Dixon e ad Aron Canet, 4° Fernandez. Il poleman Ogura è 11°, Vietti 14°.

9:25 – Ben 21 piloti in meno di un secondo, ad indicare l’attuale livello della categoria.

9:20 – Dieci minuti anche per la Moto2, comincia il warm up.

9:15 – ‘Preoccupa’ Alonso Lopez, secondo per pochi centesimi. Terzo posto per il leader Moto2 Augusto Fernandez, 7° Celestino Vietti. Occhio anche a Pedro Acosta, dolorante al rientro ma 6° in griglia.

9:13 – Super Ai Ogura al Red Bull Ring, alla seconda pole di categoria. Ma non parlategli di MotoGP, per il momento non gli interessa! Spazzate via quindi le voci che lo davano tra i candidati per il secondo posto in LCR Honda.

LIVE Moto3 Warm Up: ecco il pilota di Max Biaggi

9:12 – Si chiude il turno: comanda Ayumu Sasaki su Sergio Garcia e Carlos Tatay, 4° il poleman Holgado. Degli italiani, il migliore è Stefano Nepa 8°.

9:05 – Turno movimentato, continui cambi in classifica: la premessa ad un’altra gara molto combattuta.

9:00 – Scatta il warm up Moto3, 10 minuti per prove ed aggiustamenti finali prima della corsa alle 11:00.

8:55 – Ana Carrasco poi scatterà dal fondo e dovrà scontare una Long Lap Penalty. Questo per aver ostacolato un pilota in Q1 dopo un primo avvertimento ricevuto nelle FP2.

8:50 – Per l’incidente con Garcia, Sasaki dovrà scontare una doppia Long Lap Penalty.

8:45 – Ricordiamo, i piloti di casa Aspar sono separati da appena tre punti, invariati dopo il doppio incidente a Silverstone.

8:40 – Un po’ più indietro i due ragazzi al comando della classifica iridata. Izan Guevara scatta dall’8^ posizione, Sergio Garcia è 11°, dietro a Stefano Nepa.

8:35 – Italiani al via dalla seconda fila. Il migliore è stato Riccardo Rossi, al via dal 4° posto, proprio davanti a Dennis Foggia.

8:30 – Primo guizzo dell’esordiente Daniel Holgado, che ha beffato tutti alla bandiera a scacchi. Prima fila completata da Ayumu Sasaki e Deniz Öncü.

Premessa

Nuovi record, prime pole, conferme. Sono stati qualifiche combattute, che hanno visto emergere Daniel Holgado per la prima volta in Moto3. In Moto2 invece guizzo vincente di un Ai Ogura saldamente nella lotta iridata ed a caccia di una nuova affermazione. Continua il dominio Ducati in MotoGP, con pole di Enea Bastianini su Pecco Bagnaia e Jack Miller. Ma con Fabio Quartararo che sta facendo l’impossibile per tenersi sempre lì… Oggi è giornata di gare, ma prima tocca ai warm up: vediamo come inizia la giornata dei ragazzi delle tre categorie.

Foto: Valter Magatti