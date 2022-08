MXGP Francia: Febvre scatta davanti, ecco dove e quando vedere le gare

Il Mondiale MXGP è già assegnato al fenomeno Tim Gajser (Honda), con due GP d’anticipo, ma ai francesi non importa. Una marea di folla ha invaso gli spalti di Charente Maritime, sede del diciassettesimo appuntamento iridato, per spingere i piloti transalpini. Romain Febvre, rientrato da pochi GP dopo l’infortunio del precampionato, ha ripagato il calore dominando la gara di qualifica. Oggi l’asso Kawasaki scatterà dalla migliore posizione al cancello. Ma l’entusiasmo francese è anche per Tom Vialle che oggi può laurearsi campione MX2, il Mondiale under 23 anni.

Febvre ha ripreso il ritmo

La qualifica non ha avuto storia, Romain Febvre è scattato davanti e non si è fatto più riprendere. Alle sue spalle Tim Gajser e lo svizzero Yamaha, Jeremy Seewer. Dei nostri si è salvato Alberto Forato, decimo al traguardo. Continua, purtroppo, il momento difficile di Mattia Guadagnini: il salto anticipato in top class si sta rivelando più impegnativo del previsto. Questo l’ordine d’arrivo: 1. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), 24:30.039; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:03.129; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:10.603; 4. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:30.878; 5. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:35.319; 6. Harri Kullas (EST, Yamaha), +0:36.628; 7. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:44.101; 8. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:45.721; 9. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:47.299; 10. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:48.055;

Gli orari delle dirette TV e streaming

Come al solito, la diretta integrale del GP di Charente Maritime sarà disponibile solo in streaming, collegandosi alla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com In TV il motocross sarà visibile su Eurosport 2 e RaiSport, negli orari in diretta o differita come da dettaglio qui sotto.

Domenica 21 agosto 2022

bLU cRU 125 Gara 08:45

bLU cRU 85 Gara 09:45

EMX250 Gara 2 11:25

MX2 Gara 1 13:00 (diretta Eurosport 2)

MXGP Gara 1 14:00 (differita RaiSport ore 22:00, Eurosport 2 lunedi 00:30)

MX2 Gara 2 16:00 (differita RaiSport ore 23:00, Eurosport 2 Lunedi 01:30,

MXGP Gara 2 17:00 (diretta Eurosport 2)