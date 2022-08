Le Ducati continuano a volare al Red Bull Ring, ma devono sempre fare i conti con Fabio Quartararo. Il campione MotoGP in carica continua a dire costantemente la sua, piazzando la M1 sempre in mezzo all’armata di piloti in rosso che sta quasi monopolizzando la classifica. In qualifica non è stato differente, anche se il pilota francese mirava a qualcosina di più. Sta di fatto però che nelle prime sei posizioni in griglia ci sono cinque rosse e la sua Yamaha, inseritasi in quinta posizione tra i due ragazzi Pramac. I problemi non sono spariti, eppure Quartararo continua a fare meraviglie in pista. Provando qualsiasi soluzione possibile, letteralmente. Qui le highlights delle qualifiche.

“È sempre più difficile”

“Sono sempre al limite, ma non è mai abbastanza. Mi ci sto però abituando.” Una frase piuttosto eloquente da parte dell’iridato 2021, a caccia della replica in questa stagione. Ma deve lottare contro gli agguerriti piloti in sella alle Desmosedici. “Gara dopo gara è sempre più difficile. Non so dire se questa sarà la più dura, ma alla fine sono rimasto in mezzo alle Ducati in ogni sessione. Loro però sono sempre molto veloci, certamente non sarà facile.” Ma come ha detto lui stesso, la sua M1 era sempre lì, a dimostrazione di come Quartararo continui a fare sempre la differenza. “Un talento raro, è sempre un piacere guardarlo in azione” è il commento via social di Yamaha. Che sa bene di dover fare un gran lavoro per aiutare il suo campione…

Le sta provando tutte

Domani Quartararo scatterà dal 5° posto, un’altra dimostrazione del grande lavoro svolto anche su una “pista Ducati”. Servirà intanto una buona partenza, poi servirà qualche altra magia. Il campione MotoGP francese però sta tentando davvero di tutto per essere più rapido e tenere il passo dei rivali. In questo senso c’è stato anche un cambio in termini di allenamento ed alimentazione. “Ho perso qualche chilo per migliorare in accelerazione, top speed e a livello di degrado delle gomme” ha raccontato a motogp.com. “È dura, ma è l’unica soluzione per provare a fare un passo avanti.” Ammettendo però che “Non credo di poter continuare così per molto, ma ci proverò anche in altri circuiti.”

Foto: motogp.com