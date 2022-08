Daniel Holgado, la prima pole Moto3: ecco chi è il 17enne valenciano

Mentre si guarda alla lotta mondiale, gli esordienti si prendono le loro soddisfazioni. Daniel Holgado ha infatti sbaragliato la concorrenza nelle qualifiche Moto3, imponendosi con un giro da record che è valso in particolare la sua prima pole nel Campionato del Mondo. Niente male per il 17enne valenciano, vincitore in Moto3 Junior in carica, l’ultimo del campionato con questa denominazione. Segnali costanti di crescita, alla ricerca anche di una maggiore costanza in un’annata d’esordio mai semplice. Ma non è passato al comando della classifica degli esordienti per caso.

Un 2022 di alti e bassi

Ultimo campione dell’ex CEV Moto3, ora JuniorGP, Daniel Holgado aveva debuttato già l’anno scorso, sostituendo prima l’infortunato Kofler e poi lo squalificato Öncü. Va a punti due volte, prima di esordire a tempo pieno quest’anno con Red Bull KTM Ajo. Da ricordare l’avvicinamento al campionato piuttosto travagliato a causa di una frattura pluriframmentata alla gamba sinistra, un importante infortunio in cui è incappato a gennaio. Ci vuole quindi un bel po’ per ingranare, ma si vedono segnali sempre più incoraggianti. Nei primi 12 GP ha anche messo a referto sei zeri, completando però le altre sei gare con un 11° posto e cinque top ten. In evidenza il doppio sesto posto nelle due corse precedenti il GP a Silverstone (con caduta).

Il primo acuto

Ora è arrivata una prima affermazione per Daniel Holgado, una super pole position con annesso record assoluto della pista. Niente male per il giovane esordiente del team Aki Ajo, che ora punterà certo a completare l’opera. Oltre che per far felice KTM nella sua tappa più importante dell’anno, visto che si corre in casa. “È importante partire davanti: tutti cercheranno di passare subito, ma la chicane è molto piccola… È un buon punto di partenza” è il commento di un sorridente poleman in conferenza stampa. Il podio Moto3 appare vicino, sarebbe un ottimo risultato anche per consolidare il primo posto tra i debuttanti. Confermando così anche la crescita vista col passare dei GP. Prima ci sarà la solita grande battaglia, ma il rookie spagnolo è più che pronto a dire la sua.

Foto: Red Bull KTM Ajo