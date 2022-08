Danilo Petrucci ci prova ed è 2° in Gara 1 al Pitt

Due bandiere rosse, tre partenze, un solo vincitore. Una rocambolesca Gara 1 del MotoAmerica Superbike al Pittsburgh International Race Complex riporta sul gradino più alto del podio Jake Gagne, vincitore portandosi a meno 8 in campionato dal nostro Danilo Petrucci. Il Ducatista, secondo sul traguardo, di fatto ottiene il miglior risultato possibile da questa prima corsa del weekend in Pennsylvania.

DANILO PETRUCCI LIMITA I DANNI

A tutti gli effetti Danilo Petrucci è riuscito ad ottenere un argento di giornata preziosissimo ai fini-campionato. Nelle prime due partenze si è ritrovato costretto a superare in corso d’opera l’altra Attack Yamaha di Cameron Petersen, mentre al terzo via ha provato a metter pressione al Campione in carica. Le ha provate tutte domando la Ducati Panigale V4 R, centrando in ogni caso il 13° podio stagionale in 15 gare finora disputate nel MotoAmerica Superbike.

DUE BANDIERE ROSSE

Le tre partenze non hanno invece comportato alcuna problematica a Jake Gagne. La prima bandiera rossa è stata causata dalla rottura del propulsore della BMW di Ezra Beaubier (fratello del pluri-Campione AMA/MotoAmerica Cameron, oggi in Moto2), il quale ha lasciato olio in uscita dalla curva 14. Discorso similare al successivo restart con soli 8 giri da effettuare, con la caduta di Jeremy Coffey (nessuna conseguenza) che ha reso scivoloso il tratto incriminato.

5 GIRI SPRINT PER DANILO PETRUCCI

Al terzo via, con previsti più soli 5 giri, Danilo Petrucci ha abbozzato un tentativo d’attacco nei confronti di Jake Gagne, ma il Campione in carica ha gestito la situazione, conquistando la nona affermazione stagionale. Per “Petrux” nel finale la preoccupazione è derivata dalla rimonta di Mathew Scholtz, arrivatogli sotto dopo una giornata tormentata. Al primo start il sudafricano si era infatti ritrovato quindicesimo, finendo sull’erba per evitare una sconsiderata staccata di Richie Escalante.

DOMANI GARA 2

Domani alle 15:10 locali (le 21:10 italiane) il via di Gara 2 con Danilo Petrucci che si presenterà con 8 punti di vantaggio su Jake Gagne in campionato. La diretta streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.