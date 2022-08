Gagne record, Danilo Petrucci in prima fila al Pitt

Ieri non ha sferrato l’assalto al time attack, oggi Jake Gagne si è rifatto con gli interessi anche a scapito del nostro Danilo Petrucci. La seconda nonché conclusiva sessione di qualifiche ufficiali del MotoAmerica Superbike a Wampum ha riproposto il Campione in carica in pole position, autore del nuovo primato della pista con un mostruoso 1’39″344. Al nostro portabandiera va il secondo crono a 855 millesimi dalla vetta, con la prospettiva di dover individuare opportune contromisure per le due gare in programma.

SUPER GAGNE AL PITT

Chiamato a rimediare all’erroraccio di Gara 2 a Brainerd e recuperare i 13 punti di svantaggio in classifica, nelle Qualifiche 2 Jake Gagne è parso “man on a mission“. Tutt’uno-con-la-R1 del team Attack, il mattatore della stagione 2021 con gomma nuova ha fatto una netta differenza sul giro. Se ad inizio sessione aveva ristabilito le gerarchie in 1’40″492, nel finale ha demolito le ambizioni altrui. Un primo tentativo con il nuovo record del Pitt Race in 1’39″344, seguito da un 1’39″986 che gli sarebbe valso comunque la pole.

DANILO PETRUCCI PRIMO INSEGUITORE

Ancora una volta Danilo Petrucci si ritrova a dover fare i conti con un trinomio Gagne-Attack-Yamaha in gran spolvero, avvantaggiati dai riferimenti della pista del biennio precedente. Il Ducatista ha indovinato un gran giro finale in 1’40″199, meglio rispetto alle Tylers BMW di PJ Jacobsen ed Hector Barbera oltre che di Cameron Petersen (Attack Yamaha) e di un dolorante Mathew Scholtz (Westby Yamaha), ma non abbastanza per impensierire in qualifica Gagne. Al responso del cronometro paga soprattutto al secondo settore, intertempo dove il #1 della serie ha fatto la differenza.

GARA 1 PER DANILO PETRUCCI QUESTA SERA

Alle 15:10 locali (le 21:10 italiane) prenderà il via Gara 1 del MotoAmerica al Pittsburgh International Race Complex. Diretta streaming garantita, come sempre, dal servizio in abbonamento MotoAmerica Live+.