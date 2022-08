Moto2 Austria: super Ai Ogura in pole, Lopez spaventa e Vietti è 7°

Tanti grandi protagonisti nelle qualifiche Moto2 in Austria. A partire da Ai Ogura, che polverizza il record assoluto e si prende la seconda pole position di categoria. Ma dietro di lui c’è un Alonso Lopez in crescita alla velocità della luce e pronto a spaventare ancora il resto della griglia. Augusto Fernandez completa la prima fila con il terzo miglior tempo, mentre Celestino Vietti deve rincorrere dalla terza fila, visto che chiude 7°. Un altro da tenere d’occhio sarà certo Pedro Acosta, sesto al rientro… Ecco intanto com’è andata oggi.

Qualifiche 1

Antonelli, Corsi e Zaccone sono gli italiani in azione in questo turno. Con loro, tra gli altri, anche la wild card Skinner, più i sostituti Agius e Hada. Tutti alla ricerca di uno dei quattro posti utili per passare alla sessione successiva. Lotta serrata al vertice per assicurarseli, purtroppo senza gli italiani… A referto anche un incidente per Antonelli alla nuova chicane. Alla fine vanno avanti Cameron Beaubier, Marcel Schrötter, Fermín Aldeguer e Bo Bendsneyder. Risultato decisamente niente male per Senna Agius, al debutto assoluto e gran 7° in questa Q1!

Q2: brilla Ai Ogura

Assegnati gli ultimi quattro posti, completata la lista di chi dovrà contendersi le prime 18 posizioni in griglia di partenza. Il primo guizzo è di Lopez, che inanella una serie di giri molto interessanti, ma si fanno vedere poi anche tutti gli altri. Continui cambi in vetta, finché la situazione non si stabilizza proprio con l’alfiere Speed Up al comando! Cade invece Beaubier alla curva 1, stesso punto in cui scivolerà in seguito anche Canet. Su tutti, Ogura è il più scatenato nel tentativo di scalzare lo spagnolo dalla prima posizione, ma manca sempre qualcosa sul finale. Finché non riesce a piazzare la zampata nei secondi finali! Super pole position per Ai Ogura, che argina Alonso Lopez per 48 millesimi, mentre è terzo Augusto Fernandez, con Celestino Vietti 7°.

Foto: Valter Magatti