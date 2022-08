MotoGP, Bastianini firma la prima pole: “Quando non hai troppi pensieri…”

Prima pole position in classe MotoGP per Enea Bastianini, un best lap che arriva quasi in maniera inattesa nel box Gresini Racing (qui le highlights). Il romagnolo ha beffato Pecco Bagnaia di 24 millesimi nel time attack finale, a dimostrazione di non aver mai perso il feeling con la sua Ducati Desmosedici. Il fattore layout è sicuramente decisivo in questo fine settimana, ma il ‘Bestia’ non ha intenzione di mollare la presa dalla testa della classifica piloti, anche se la corsa al titolo iridato per quest’anno sembra difficile.

Un risultato che premia la tenacia del campione Moto2 2020 e della sua squadra, a cominciare dal capotecnico Alberto Giribuola. “L’abbiamo preparata nelle FP4 la qualifica di oggi, era importante essere veloci per arrivare pronti. Ho provato anche l’hard all’anteriore, per domani dovrebbe essere la scelta migliore – sottolinea Enea Bastianini nel post qualifiche del GP d’Austria -. Il mio giro non è stato perfetto ma è bastato per fare la pole position, era da un po’ che non lo facevo, è sempre una bella emozione“.

Prima pole MotoGP per Bastianini

In un week-end MotoGP dove l’annuncio delle gare sprint prendono il centro della scena, il pilota della Ducati alza la voce e ricorda ai vertici dell’azienda di non essersi per nulla adagiato sugli allori. Nei prossimi giorni Dall’Igna, Ciabatti e gli altri manager di Borgo Panigale decideranno chi affiancherà Pecco Bagnaia nel team factory dal prossimo anno, Enea e Jorge Martin si giocano la sella disponibile. “Inizio ad esprimermi al meglio ma c’è ancora del lavoro da fare. Mi rimane l’indole di fare quel qualcosa in più in gara rispetto alla qualifica, ma sapevamo che oggi eravamo molto competitivi e ci siamo riusciti… Quando sei sereno e lavori bene nel box hai fatto metà dell’opera, soprattutto quando non hai troppi pensieri nella testa. Penso di aver guidato in maniera pulita e serena ed è arrivato un bel risultato“.

In Austria obiettivo vittoria

L’anno scorso la gara di Zeltweg è finita con un ritiro per Enea Bastianini, nonostante avesse mostrato un buon passo gara. Stavolta vuole giocarsi il massimo obiettivo, agguanta la pole al termine delle qualifiche e magari centrare il poker di vittorie in questa stagione MotoGP. Sarebbe un bel guaio per Ducati che, secondo fonti del paddock, avrebbe già optato per il pilota madrileno… “In Austria sono sempre stato competitivo ma non sono riuscito a concludere, a parte in Moto3. Credo di avere ritrovato il feeling con la moto, non stiamo toccando praticamente nulla se non a livello di elettronica. Quando si arriva in questa situazione è la migliore, perché sai sempre cosa c’è sotto il sedere“.