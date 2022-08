MotoAmerica: Danilo Petrucci ammette “Jake Gagne fa cose speciali”

Due bandiere rosse e tre partenza potevano far saltare nervi e strategie. Invece, dopo solo cinque giri sprint, il verdetto di gara 1 sull’affascinante saliscendi di Wampum, in Pennsylvania, è stato quello atteso. Qui la cronaca della corsa. Jake Gagne e la Yamaha sono fuori portata per un Danilo Petrucci che da inizio stagione lotta coi problemi di trazione della Ducati Panigale V4 R. Lo statunitense ha infilato la nona perla di quest’annata, contro quattro del nostro pilota. Petrucci però non ha fatto errori, per cui è sempre lui a comandare la classifica del MotoAmerica, per otto punti. Restano cinque gare alla fine, la prossima questa sera, a forte rischio pioggia. Nessuno, tantomeno Jake Gagne, qui ha riferimenti sul bagnato. Potrebbe essere un jolly per Petrux, grandissimo anfibio. Le highlights di gara 1 qui.

“Ho fatto del mio meglio”

“Fin dal giro di riscaldamento, ho sentito che la pista era davvero molto scivolosa” ha spiegato Danilo Petrucci in conferenza stampa. “Ho davvero faticato la prima parte di gara, dopo la prima partenza. Quello che Jake Gagne è in grado di fare nel primo giro è davvero fantastico, riesce a far scivolare la moto. Ho provato a fare lo stesso, ma lui era semplicemente più veloce. È davvero difficile seguirlo. Al terzo via è stata dura perché in una gara così corta il primo giro è una lotteria: non hai spazio per recuperare eventuali errori. Abbiamo sicuramente perso un po’ di trazione, è un problema che abbiamo da tutto l’anno. Siamo ancora lì, dobbiamo cercare di migliorare”.

Jake Gagne: “Stavolta non ho rotto la Yamaha in due”

La rovinosa caduta in gara 2 nel precedente appuntamento di Brainerd ha complicato i piani di Jake Gagne, che ancora ci pensa. “Ho diviso la Yamaha in due pezzi, il capo della squadra (Richard Stamboli, ndr) mi ha detto che ha dovuto vendere la macchina per riparare i danni” ha sorriso il campione in carica. “Quando sei davanti e fila tutto bene, è frustrante vedere la bandiera rossa. La terza partenza non è andata molto bene, avevo il rumore della Ducati di Danilo nelle orecchie, per cui ho dovuto darci dentro molto a fondo. Adesso mi preparo per una gara 2 bagnata, qui non ho mai girato in queste condizioni. Sarà una domenica interessante…”

