Moto2 Ai Ogura fa paura, Celestino Vietti ha trovato un osso duro

La lotta per il titolo Moto2 è una questione a tre ed Ai Ogura ci tiene a ribadirlo quanto più possibile. Al Red Bull Ring si scatena: protagonista in ogni turno di libere, eccolo infine autore della pole position con il nuovo record assoluto. Segnali alla MotoGP, in particolare a Honda ed a LCR? Ormai il suo nome è sempre più spesso associato all’Ala Dorata in classe regina come possibile sostituto di Nakagami. Ma nonostante tutte queste voci, il pilota Honda Team Asia non ci pensa proprio a fare il salto…

Dove Ogura fa paura

Sembra proprio che la pista austriaca piaccia tanto all’alfiere Honda Team Asia. Nel GP d’Austria 2021 il pilota giapponese, allora debuttante, è scappato assieme al collega rookie Raul Fernandez. È stata una battaglia serrata, Ai Ogura ha anche accarezzato a lungo l’idea di conquistare quella prima vittoria mondiale, una speranza poi infranta quando lo spagnolo è scappato… Ma poco importa, è stato il primo vero acuto di Ogura, che proprio sul Red Bull Ring ha iniziato a far vedere di che pasta era fatto. Dopo essere emerso in Moto3, si stava facendo notare anche in classe intermedia ed il primo podio ne è stato la conferma. Quest’anno sta andando ancora più in alto, protagonista per la corona mondiale! E la tappa austriaca potrebbe rivelarsi un importante tassello per l’agguerrito giapponese, che sotto la “corazza” fatta di calma nasconde la determinazione ad esserci fino alla fine.

MotoGP? No grazie!

Ai Ogura continua a seguire i passi fatti in Moto3. Un anno di assestamento, per poi puntare al bottino grosso. Sta accadendo lo stesso in Moto2, anzi ancora meglio: in classe minore non aveva mai vinto e si era fermato ad una sola pole. Quella di oggi è la seconda stagionale dopo Jerez, come risultati conta una vittoria, quattro podi, un solo zero ed una P8 come peggior risultato. Si spiega come mai è 2° in classifica generale, poco dietro ad Augusto Fernandez. “Oggi non è stato facile mettere tutto assieme” ha ammesso Ogura, che nelle qualifiche ha sempre il tallone d’Achille. Chi saranno i rivali? “Ce ne sono tanti veloci, non posso sceglierne uno.” In conferenza stampa poi non manca una domanda sulla MotoGP: si sta facendo vedere? La risposta invece sorprende tutti: “Non sono interessato alla MotoGP al momento, quindi non importa se farò bene qui o no.” Massima concentrazione sulla Moto2, per il futuro c’è tempo.

Foto: Honda Team Asia