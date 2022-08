Moto2 Austria, i precedenti: Vietti sa come si fa, ma qui Ogura fa paura

La lotta mondiale in Moto2 riparte dal Gran Premio d’Austria, su un Red Bull Ring in parte rivisto. Celestino Vietti deve sferrare l’attacco contro Augusto Fernandez e Ai Ogura, che a Silverstone gli sono passati davanti in classifica iridata. Lo spagnolo arriva al Red Bull Ring con 13 punti di vantaggio, il giapponese ne ha due. Servirà fare meglio dell’evento 2021, che ha visto i nostri portacolori ben lontani dalla zona podio. Zona che invece ha visto protagonisti proprio gli attuali rivali del pilota VR46 nella lotta mondiale… Rivediamo com’è andata.

Austria 2021, la gara dei debuttanti

In prima fila, pole position di Sam Lowes davanti a Raul Fernandez e ad Ai Ogura. Il leader Moto2 Remy Gardner scattava dalla quinta casella, miglior italiano Celestino Vietti 8° davanti a Lorenzo Dalla Porta. I due osservati speciali erano chiaramente i ragazzi di KTM Ajo, divisi da 35 punti, con Marco Bezzecchi a -44 ma chiamato ad una difficile rimonta dalla P16. Un round che si è rivelato più difficile dopo il trionfo di sette giorni prima nel GP di Stiria sulla stessa pista… Lowes realizza lo scatto migliore, ma c’è il rookie Fernandez a caccia della rimonta sul compagno di box, autore di una partenza non proprio brillante. Lo spagnolo infatti non perde troppo tempo, neanche due giri e prende il comando delle operazioni. Se il suo intento è la fuga solitaria per la vittoria, si deve ricredere: negli scarichi ha lo scatenato esordiente Ai Ogura. A ruota ci sono anche i due ragazzi Marc VDS, Augusto Fernandez e Sam Lowes, a completare il quartetto che ne ha di più in questa corsa.

Italiani lontani dal podio Moto2

Fernandez comanda, ma il giapponese di Honda Team Asia vede da molto vicino l’opportunità di un primo podio o, perché no, addirittura di una prima vittoria. È la gara dei due agguerriti debuttanti, che volano via e mettono nettamente in riga tutto il resto della griglia Moto2. Alla fine Raul Fernandez ne ha di più e coglie un gran trionfo, Ai Ogura festeggia il primo podio della categoria. Terzo è un rinato Augusto Fernandez, che si prende il terzo podio consecutivo, perde parecchio Remy Gardner 7° al traguardo e con il rivale risalito a -16. Ed i nostri? Purtroppo non è stato un fine settimana semplice per i ragazzi italiani. Marco Bezzecchi infatti è solo 10° al traguardo e perde parecchio terreno rispetto ai primi due. Il migliore è l’allora esordiente Celestino Vietti, 6° a poco meno di nove secondi dal vincitore. Replicando il GP di Stiria, dove aveva ottenuto il miglior risultato stagionale fino a quel momento.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Foto: motogp.com