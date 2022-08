Moto3 Austria: missile Holgado, prima pole da record! Foggia in 2^ fila

La pole position che non ti aspetti al Red Bull Ring, ci pensa un esordiente. Daniel Holgado scatterà per la prima volta davanti a tutti, è suo il miglior crono che vale anche il nuovo record assoluto del circuito! Prima fila condivisa con Ayumu Sasaki e Deniz Öncü, seconda fila aperta dagli italiani Riccardo Rossi e Dennis Foggia. Poco più indietro i due ragazzi Aspar: Izan Guevara si prende l’ottava casella, il leader Moto3 Sergio García è 11°. Ecco com’è andata.

Q1: Migno va avanti

Carraro, Surra, Migno e Bartolini sono gli italiani presenti in questa prima sessione di qualifiche al Red Bull Ring. Assieme a tanti altri a caccia delle quattro posizioni utili per passare il turno. Come sempre è una battaglia serrata, non mancano continui stravolgimenti e solo alla bandiera a scacchi abbiamo i quattro nomi. Comandando due giapponesi, precisamente Tatsuki Suzuki e Ryusei Yamanaka, ottima risalita di Joel Kelso appena tornato da un infortunio, si salva Andrea Migno.

Q2: Daniel Holgado mette il turbo

Completata la lista dei 18, ora si lotta per la pole position in Austria. Brilla presto Ayumu Sasaki, segue il duo Leopard, cade invece Jaume Masiá dopo un highside alla curva 3. Nonostante la lotta serrata, il pilota Max Racing Team sembra davvero vicino alla pole position… Ma non ha fatto i conti con il rookie Daniel Holgado, che piazza la zampata vincente proprio all’ultimo. È la sua prima pole position mondiale, con annesso nuovo record assoluto! Gli italiani invece, ovvero Riccardo Rossi e Dennis Foggia, vengono spinti in seconda fila. L’alfiere Leopard però deve cercare di sfruttare il fatto che sia Guevara che Garcia sono dietro.

Foto: Valter Magatti