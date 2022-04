LIVE Moto2 Jerez: diretta Prove Libere 2 in tempo reale

Prima sessione Moto2 a Jerez chiusa con Jake Dixon in vetta alla classifica dei tempi. Ed è sempre il britannico del Aspar Team a chiudere come pilota di riferimento. Il venerdì di libere quindi è nelle sue mani, preludio alla tantissima voglia di riscatto dopo alcune ghiotte occasioni perdute in gara… Lo seguono Augusto Fernández ed Ai Ogura, quinta piazza per Tony Arbolino, mentre il leader iridato Celestino Vietti per ora è ai margini della top 14. Ecco i momenti salienti del secondo turno di libere.

Prove Libere 2

15:08 – Come anticipato, sessione mattutina con Jake Dixon in vetta, seguito da Lowes e Fernández. Il leader Moto2 Vietti è 8°.

15:18 – Turno che inizia in particolare nel segno di Ai Ogura. Il giapponese di Honda Team Asia vola presto in vetta, scalando qualche posizione anche in classifica combinata.

15:24 – Qualche manovra “al limite” per Fermín Aldeguer, senza conseguenze. Ricordiamo che lo spagnolo di Speed Up ha messo a referto una storica pole position in occasione del GP in Argentina.

15:26 – Non manca uno ‘scossone’ anche per Pedro Acosta. Il campione Moto3 in carica continua il processo di apprendistato in Moto2, ‘più lento’ rispetto all’incredibile anno d’esordio in entry class ma certo molto costante.

15:38 – Da sottolineare Aron Canet costantemente in top ten. Questo nonostante la recentissima operazione seguita all’infortunio di Portimao!

15:45 – Minuti finali segnati da svariati cambiamenti, soprattutto al vertice. Queste libere possono rivelarsi già importanti in ottica qualifiche.

15:48 – Da segnalare alcuni incidenti in sequenza sul finale di turno. Inizia Zonta van den Goorbergh alla curva Pedrosa, segue Albert Arenas alla curva Lorenzo, finisce Cameron Beaubier alla Michelin.

15:53 – Si conferma Jake Dixon: il pilota Aspar Team piazza la zampata anche in queste FP2, precedendo Augusto Fernández ed Ai Ogura. Celestino Vietti al momento rientra proprio al limite in Q2.

La classifica combinata

Foto: motogp.com