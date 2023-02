Kevin Zannoni e la rivoluzione MotoE: “Dopo i test avremo un’idea precisa”

Dal terrore di restare a piedi alla gioia di esserci. Kevin Zannoni gareggerà anche quest’anno in MotoE. Il pilota romagnolo in passato è stato tra i principali protagonisti del CIV Moto3, vinto per ben 2 volte. Nel Motomondiale Moto3 però si è dovuto accontentare di qualche sporadica apparizione. In MotoE invece ha trovato la sua dimensione. Non è mai salito sul podio ma ha lottato costantemente per le prime posizioni. Ora è alla sua terza stagione, la seconda con il team di Paolo Simoncelli.

“Sono prontissimo e non vedo l’ora di salire sulla moto – dice Kevin Zannoni – Durante l’inverno ho avuto molta paura di rimanere a piedi, come tutti i piloti quando non hanno ancora firmato un contratto. Abbiamo poi trovato un accordo, è la cosa più importante e sono veramente contento.

In questi mesi mi sono concentrato totalmente sull’allenamento quindi mi sono preparato al meglio per la prossima stagione”.

L’anno scorso sei andato forte ma hai concretizzato poco. Come te lo spieghi?

“Ci sono stati una serie di eventi sfortunati: una caduta, un contatto ed altri episodi. Adesso però guardo avanti”.

Punti alla vittoria del campionato?

“Parto per step. Il primo obbiettivo è conoscere ed imparare la moto, nuova per tutti. Il secondo e lottare per il podio e la vittoria. Se riusciamo a concretizzare questi due poi si potrà pensare anche di lottare per il titolo”.

Chi sono gli avversari più temibili?

“Difficile dirlo. Con la moto nuova potrebbero non essere gli stessi dello scorso anno. Penso che alla fin fine siamo tutti forti. Forse dopo i test si capirà già che sono i più temibili”.

Negli ultimi anni hai partecipato anche al CIV. Lo farai anche in questa stagione?

“No, a meno che qualcuno non mi chiami per fare le gare che non sono in concomitanza con la MotoE. Ora penso di concentrarmi totalmente sulla MotoE”