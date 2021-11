Manca un solo titolo mondiale da assegnare, quello della categoria Moto2. La festa, la seconda stagionale dopo l’iride di Acosta, sarà di nuovo nel team di Aki Ajo, visto che i contendenti sono i due compagni di box Remy Gardner e Raúl Fernández. Ora separati da 23 punti dopo il trionfo del pilota australiano a Portimao-2, seguito dal collega in seconda piazza. Non ancora sufficienti per chiudere i giochi, la parola fine arriverà al Circuit Ricardo Tormo. Chi sarà il nuovo campione del mondo, successore del nostro Bastianini?

Non sono molte le scelte per il figlio di Wayne Gardner, ricordiamo iridato 500cc nel 1987. Avvantaggiato visto che è il leader, ma fino ad un certo punto: arriverà ancora acciaccato dal botto nelle libere in Portogallo, che gli hanno lasciato un piccolo problema alle costole. Ma gli basterebbe una top 13 in caso di vittoria del rookie spagnolo, potrebbe permettersi di peggio solo se il compagno di box non vincesse. Pure Raúl Fernández ha ancora qualche possibilità di vittoria, diventando il secondo rookie iridato dopo Acosta. Nello specifico, una sola: la sua vittoria con annessa speranza che il pilota #87 faccia peggio del 14° posto in gara.

Le premesse ci sono tutte per assistere ad un nuovo testa a testa già visto lo scorso weekend. A partire dalle prove libere, poi le qualifiche, infine la gara che ha premiato Remy Gardner. Ma quei tre punti che non gli hanno permesso di chiudere i conti tengono ancora vivo il sogno mondiale di Raúl Fernández. Chi la spunterà? Sia che ce la faccia il primo, sia che ci riesca il secondo, si raggiungerebbero dei traguardi storici (ecco quali). Oltre a rimarcare la stagione da applausi da parte di entrambi, indiscussi dominatori della categoria. Di conseguenza, che vinca il migliore.

Foto: motogp.com