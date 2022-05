Campioni, passione e ambizioni: che festa l’Aprilia All Stars!

La fortuna aiuta gli audaci, cita il proverbio e all’Aprilia l’audacia non manca. Oggi si temeva il maltempo a Misano per la grande festa della casa di Noale ma il meteo è stato clemente. Musica, esibizioni, sfilate in pista… E’ stata una splendida giornata all’insegna della passione per il motociclismo. C’è stata una notevole affluenza di pubblico che ha applaudito Vinales, Espargarò e Savadori. I piloti Aprilia hanno girato con moto di ogni tipo, perfino con gli scooter.

Presenti anche tanti ex campioni del Mondo: da Biaggi a Capirossi, da Gramigni, Locatelli e Iannone. C’erano, inoltre, Macellino Lucchi e Mattia Pasini che in questi giorni sta lavorando per poter essere presente come wild card alla gara del Mugello di Moto2 ed a breve se ne saprà di più.

“E’ stata una bella giornata, per il clima che si respira e con le moto 2 Tempi che fanno parte dei nostri inizi” ricorda Alessandro Gramigni. “L’epoca è cambiata, ora si è tutto evoluto. Sinceramente non mi aspettavo una stagione così da Aprilia ma era a tempo stava crescendo, sono tutti veramente bravi e sono felice di essere qui con loro oggi”.

Raggiante Roberto Locatelli

“L’Aprilia è una casa amata da tutti gli sportivi. Una giornata così, con questi suoni, è stupenda. Bellissimo rievocare quell’epoca in cui i piloti erano un tutt’uno con le moto. Una volta non c’era l’elettronica ed era già difficile partire dai box. Ora le gare sono belle, le moto fantastiche però le 2 Tempi erano qualcosa di unico”

Il ricordo più bello?

“Quando ho vinto il Campionato del Mondo con Aprilia nel 2000 e correvo per Vasco Rossi. Io ero il cantante e lui il pubblico. Gli lanciai il casco sotto il podio e fu un’ emozione unica”.

Foto Marzio Bondi