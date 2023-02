Andrea Migno “Sono ancora a piedi, chiedono tutti un sacco di soldi”

Sono trascorsi poco più di 300 giorni dal suo ultimo podio nel Motomondiale, circa 330 dalla sua ultima vittoria. Andrea Migno è inspiegabilmente a piedi e sta facendo una gran fatica a trovare una buona sella, anche solo per il CEV Moto2, il Mondiale Supersport e addirittura il CIV. Ha corso 153 gare nel Motomondiale, ha totalizzato 659 punti e conquistato 11 podi con 2 vittorie. Nel 2022 ha concluso il Mondiale Moto3 nella top ten ma gli chiedono cifre altissime, come se il suo passato non fosse mai esistito, sembra già dimenticato.

“Sono ancora a piedi – confessa Andrea Migno a Corsedimoto – e mi dispiace moltissimo. Chiedono tutti dei gran soldi, cifre che non ho e che è difficilissimo rimediare per me”.

Ci puoi dare un’idea di quanto chiedono?

“Per il Mondiale Moto2 chiedono dai 300 ai 400 mila euro, per il CEV Moto 2 vogliono 200mila euro, per il Mondiale Supersport un po’ meno ma servono cifre importanti anche lì e comunque non ci sarebbe più posto che la griglia è piena”.

Stai pensando anche al CIV?

“La mia priorità è il CEV per restare nel giro e sperare di tornare nel Motomondiale ma se non ce la dovessi fare valuterei anche il CIV, sia Supersport che Superbike. Nel CIV potrei avere delle possibilità perché le cifre sono più basse. Ci sto lavorando ma è dura”.

E’ più rabbia o più lo sconforto?

“Entrambe le cose. Io ho ancora una gran passione, tanta voglia di gareggiare, di uscire da questo periodo di nebbia. C’è un po’ di sconforto, però, non lo nego. Non mi pare giusto che le cose vadano così. C’è qualcosa di sbagliato nel sistema. Io continuo ad allenarmi come se dovessi gareggiare, voglio farmi trovare pronto ad ogni possibile chiamata. Ogni tanto penso ad Aleix Espargaró che era a piedi poi ha trovato una gran sella ed ha vinto in MotoGP. Lui è la mia fonte d’ispirazione e spero con tutto il cuore di vivere una favola come la sua. Io non mi arrendo, voglio correre e spero di farcela”.