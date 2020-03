La fantastica 25enne parmense conclude al secondo posto il GP d'Olanda. In gara 2, partita male, finisce quarta ma recupera punti sulla vetta Mondiale

Sulla sabbia di Valkenswaard Kiara Fontanesi non ripete lo strepitoso successo firmato sabato pomeriggio in gara 1 ma archivia il GP d’Olanda con un eccellente secondo posto complessivo, dando seguito al podio centrato domenica scorsa in Gran Bretagna. Il piazzamento gli permette di rosicchiare punti alla leader del Mondiale di motocross femminile, la neozelandese Courtney Duncan, finita al quarto posto. In gara 2 Kiara Fontanesi è partita molto male (decima alla prima curva), ma è riuscita a recuperare in fretta molte posizioni, concludendo al quarto posto. La manche è andata alla tedesca Larissa Papenmeier che totalizzando 45 punti ha conquistato la vittoria nel GP d’Olanda, avanti a Kiara Fontanesi (KTM), 43 punti, e la padrona di casa Nancy van der Ven (Yamaha), 42.

CHE BRAVA MAMMA!

Kiara Fontanesi è tornata in pista dopo il 2019 sabbatico, per la nascita della primogenita Skyler. L’inattività e la gravidanza non hanno minimamente scalfito la classe della 25enne parmense, anzi. Il settimo titolo Mondiale è nel mirino, e le aspirazioni hanno preso ulteriore vigore dopo il fantastico successo centrato in gara 1 su uno dei tracciati più insidiosi dell’intero Mondiale. La sintesi nel video qui sopra.

SITUAZIONE NEL MONDIALE

Dopo due GP Kiara Fontanesi resta al terzo posto nella classifica generale, ma recupera tre punti nei confronti della leader, la neozelandese Courtney Duncan (Kawasaki), campionessa in carica. La situazione: 1. Duncan punti 90; 2. Papenmeier 85; 3. Fontaesi 80. Il Mondiale motocross femminile tornerà in pista il 19 aprile sul tracciato spagnolo di Arroyomolinos.