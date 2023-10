L’ultimo round al Crossdromo Ciglione della Malpensa ha decretato i campioni tricolori di questo 2023. In MX1, in un gran finale vinto da Alessandro Lupino, il titolo va ad Alberto Forato, riconfermatosi dopo il titolo dell’anno scorso. Dopo i problemi a Matterley Basin, è la migliore iniezione di fiducia nella settimana che conduce al Motocross delle Nazioni, con il veneto in Maglia Azzurra per la classe MXGP. In MX2 vince il campione 2022 Jan Pancar, che cede però la corona a Cas Valk (pilota Fantic), mentre nella categoria femminile Kiara Fontanesi, già campionessa, sbaraglia la concorrenza chiudendo il 2023 nel migliore dei modi. Ecco com’è andata al “Vincenzo Agusta”.

Motocross MX1: Alberto Forato si ripete

Partiva con il chiaro obiettivo di difendere quel numero 1 sulla sua moto e ci è riuscito. Alberto Forato poi era reduce da un finale MXGP inglorioso: prima l’influenza, poi la caduta in qualifica con forte botta ad una spalla, infine il forfait per le due gare. Non esattamente ciò che si aspettava in un Mondiale Motocross in netta crescita, ma ecco l’occasione per dimenticare in fretta. Anche perché il pluricampione italiano Alessandro Lupino, che proprio in questi giorni ha annunciato la chiusura del capitolo motocross mondiale (ma non l’addio alle corse), ha tentato fino all’ultimo di strappare il tricolore all’avversario. Proprio il pilota Beta-Fiamme Oro infatti s’è preso il successo nell’ultimo round grazie ad un 2-1, ma non basta.

Alberto Forato (KTM – Orbassano racing) si prende vittoria e P2 di manche, quanto basta per festeggiare il secondo titolo italiano Elite MX1 consecutivo. Il terzo posto di giornata va a Giulio Nava (Yamaha – Lc racing), il terzo posto in campionato invece è di Simone Croci (Husqvarna – Intimiano Natale Noseda). Nella Fast prevale Manuel Monni (Husqvarna – Berbenno) su Yuri Pasqualini (Honda – Bisso Galeto), che si aggiudica il campionato davanti a Edoardo Bersanelli (TM – Parma) e Pietro Trinchieri (Honda – Orbassano racing). Jimmy De Nicola (KTM – Pardi) vince sia il round 300 che il titolo di categoria: Gianluca Nebbia (KTM – Bbr offroad) e Alessio Bonetta (Husqvarna – U.S. Armeniese) completano il podio di giornata, ordine inverso invece per quanto riguarda il campionato.

MX2: festa Fantic con Cas Valk

Il marchio lombardo-veneto infatti è quel pizzico di tricolore vincente che troviamo anche in questa categoria. La squadra di Marco Maddii infatti può festeggiare grazie al giovane olandese, che in sella alla Fantic XX 250 si è coronato subito campione al debutto nella categoria. Un anno stellare per Cas Valk (Fantic-Gaerne), che si è assicurato anche il titolo di campione europeo EMX2T, mentre la scorsa settimana si è assicurato il terzo posto in EMX250 dopo l’ultimo round a Matterley Basin. Nell’Italiano invece ha brillato il campione uscente Jan Pancar, che con un 1° ed un 2° posto di manche s’è assicurato la vittoria finale su Ferruccio Zanchi (KTM – Bonanni) e Valerio Lata (KTM – Motor racing Vitinia).

Non è bastato allo sloveno per bissare il titolo 2022, stavolta il tricolore va appunto a Cas Valk, a cui basta un quarto posto assoluto per dare il via alla festa. Pancar è 2°, terza piazza per Valerio Lata, che vince nella classifica riservata ai piloti italiani, davanti appunto a Zanchi e ad Andrea Rossi (KTM – Mxone). Nella categoria Fast, Alessandro Manucci (GasGas – Trivella) si prende sia la vittoria del weekend, su Lorenzo Corti (Husqvarna – Parini) e Matteo Puccinelli (Honda – Bonanni), che il titolo, stavolta davanti ad Andrea Zanotti (Husqvarna – Cairatese) ed a Puccinelli.

Motocross Femminile

Kiara Fontanesi, mamma-bis tornata a competere quest’anno anche in WMX, si era già presa il settimo titolo italiano del round a Ponzano di Fermo. Certamente non è bastato a rallentarla per il finale di stagione: proprio lei infatti è autrice della doppietta che chiude la stagione tricolore del Motocross femminile. Vittoria in entrambe le manche per la campionessa GasGas – Fiamme Oro, seguita da Giorgia Montini (Kawasaki – Gaerne) e dall’olandese Danee Gelissen (KTM). La classifica finale del campionato italiano vede, alle spalle di Fontanesi, proprio Gelissen e Montini, più Giorgia Blasigh (KTM – 2b racing) e Giorgia Giudici (Husqvarna – Berbenno).

Kiara Fontanesi è anche la campionessa italiana della 2 tempi: nell’ultimo round infatti ha chiuso davanti a Cecilia Polato (GasGas – Gaerne) ed Eleonora Ambrosi (KTM – Città di Latina), che la seguono anche nella classifica finale di campionato. Nella giornata under 17 Emanuela Talucci (KTM – Pardi) è davanti ad Aneta Cepelakova (Yamaha) e Chantal Pavoni (KTM – Lumezzane), che in gara-2 si distingue anche per essersi aggiudicata la holeshot Pro Grip.

Foto: Social-Alberto Forato