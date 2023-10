MotoGP, ‘telenovela’ Marc Marquez: l’ironia dei colleghi nel paddock

Cala il sipario sul Gran Premio di Motegi e il futuro di Marc Marquez resta un enigma, tanto da diventare argomento di ironia e battute all’interno del paddock MotoGP. Il campione della Honda non solo deve sopportare le continue pressioni della stampa, ma anche le frecciatine dei colleghi, tutti molto attenti ad ogni novità di mercato. Un’eventuale mossa dell’otto volte campione del mondo potrebbe condizionare il destino di diversi piloti della classe regina.

Podio e addio di Marc Marquez?

Quello giapponese è stato un weekend agrodolce per Marc Marquez. Positivo perché ha centrato il suo primo podio stagionale, alla presenza dell’intero management HRC e di uno scarno pubblico nipponico che, lungi dal riempire le tribune di Motegi, ha sofferto in termini di presenze con appena 41mila tifosi sugli spalti. D’altra parte questo podio conquistato dal fuoriclasse di Cervera secondo molti rappresenterebbe un regalo d’addio alla Honda, a pochi giorni dall’annuncio della sua possibile partenza per andare in Gresini Racing. La prossima tappa sarà in Indonesia, paese d’origine di uno dei principali sponsor (Federal Oil) del team di Nadia Padovani. In questa occasione potrebbe esserci il clamoroso annuncio ufficiale.

Le battute dei piloti MotoGP

Nell’attesa i piloti della MotoGP si sono scatenati sulle voci di mercato sempre più assordanti. Nella conferenza stampa del dopo gara, i giornalisti hanno chiesto a Marc Marquez se il terzo posto possa incidere sulla sua decisione. “No, né questo podio, né l’India, Misano o la Catalunya. Ho le idee chiare, so cosa deve succedere per seguire una strada o l’altra. Si può dire che il podio di oggi è stato molto romantico, molto bello“. Parole che lasciano intuire il passaggio in sella alla Ducati Gresini nel 2024.

A grande sorpresa Pecco Bagnaia ha approfittato del silenzio seguito alla risposta di Marc per dire ad alta voce “ciao ciao Honda“, parole che hanno colto di sorpresa lo stesso Márquez, che non ha tardato a reagire con un “No, perché?“. A quel punto il campione in carica della Ducati ha proseguito dicendo che il podio di Motegi “sembra il bacio di Valentino“, riferendosi all’ultima gara di Rossi con la Yamaha prima di passare alla Ducati a fine 2010, quando baciò la sua M1 a Valencia.

Botta e risposta con Crutchlow e Miller

Pecco non è stato l’unico a scherzare sul futuro del Cabroncito. Durante il Fan Parade Lap in cui i piloti percorrono il circuito a bordo di un bus, Cal Crutchlow ha chiesto al pilota della Honda se conoscesse la canzone ‘Should I stay or Should I go now’ (Resto o vado via) dei The Clash, e il catalano ha reagito con una sonora risata. Anche Jack Miller non si è lasciato sfuggire l’occasione per prenderlo in giro. Salito anche lui sull’autobus, ha inseguito Marc Marquez con il cellulare dicendo “ho tutte le informazioni“, e chiedendo “dove correrai l’anno prossimo?“. Sarcasticamente lapidaria la risposta del terzo classificato a Motegi: “Al tuo posto” prima di iniziare a ridere. Anche l’australiano non è rimasto zitto, replicando “te lo do e me ne vado a casa“.

Foto Box Repsol