Superbike, Petrucci deluso a Portimao: “Non è quello che volevo”

Il sesto posto di Gara 2 non è un brutto risultato, ma Danilo Petrucci si aspettava di più dal weekend a Portimao. La dodicesima posizione della prima manche e la quindicesima della Superpole Race sono state molto deludenti. In Portogallo il pilota del Barni Spark Racing Team ha incontrato alcune difficoltà, anche se è riuscito comunque a metterci una pezza nell’ultima manche.

Superbike Portimao, Petrucci amareggiato: voleva di più

Petrucci non è affatto soddisfatto delle sue performance all’Autodromo Internacional do Algarve: “Il sesto posto finale ha un po’ salvato un brutto weekend, però sono deluso. Abbiamo trovato alcune difficoltà, sabato la mia gomma anteriore non era molto buona e ho perso diverse posizioni. Non abbiamo capito perché. Nel warmup sono stato nuovamente veloce, non sappiamo perché. In Superpole Race abbiamo dovuto usare la SCX, che con il mio peso non dura molto. Per me è stato un disastro“.

Per il pilota umbro una Superpole Race molto difficile, poi si è riscattato nel pomeriggio: “In Gara 2 sono riuscito a recuperare delle posizioni. Però pensando a quanto ero stato veloce ad Aragon, dove ho buttato via un’occasione, mi aspettavo che in questo weekend sarei riuscito a lottare per la top 5. Siamo stati un po’ sfortunati. Dobbiamo trovare un migliore setup con la gomma SCX, tanti piloti sono più veloci di me e devo capire perché. Con il mio peso è difficile guidare con questa mescola“.

Gomma SCX problematica

Danilo e il Barni Spark Racing Team dovranno trovare una soluzione per sfruttare il pneumatico posteriore SCX: “Dobbiamo lavorare tanto su questo, perché quest’anno quando ho utilizzato la SCX non sono riuscito a migliorare il mio tempo sul giro. Gli altri piloti, invece sì. È un problema mio, dobbiamo capire come guidare la moto e come settarla meglio per questa gomma. È molto prestazionale, però io non riesco ancora a sfruttarla. Finire sesto non è malissimo, ma non è quello che volevo da questo weekend. Volevo rifarmi da Aragon, ora guardiamo avanti“.

Rimane un solo round in calendario da disputare, a Jerez, e certamente Petrucci vorrà concludere al meglio questa sua prima stagione nel Mondiale Superbike. Un classifica è settimo con 205 punti, è stato scavalcato da Michael Ruben Rinaldi, che lo precede a quota 233. Rimontare sul pilota ufficiale Ducati sarà complicato, comunque cercherà di dare il massimo in Spagna per stare con i migliori della griglia.

Foto: Barni Spark Racing Team